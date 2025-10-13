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HX6352/42
HX6350
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I vilka länder finns Sonicare-appen tillgänglig?
Vad visar batteristatuslamporna på min Sonicare-tandborste?
Kan jag byta ut batteriet i min Sonicare-tandborste?
Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?
Hur registrerar jag min Sonicare-tandborste?
Vilka borstlägen har min Sonicare-tandborste?
Hur laddar jag min Philips Sonicare-tandborste?
Hur ansluter jag min tandborste till Sonicare-appen?
Hur rengör jag min Philips Sonicare-tandborste?
Borsthuvudet är svårt att sätta fast eller ta bort.
Jag kan inte ansluta min tandborste till Sonicare-appen
Min Sonicare-tandborste vibrerar inte
Min Sonicare-tandborste vibrerar för kraftfullt
Min Sonicare-tandborste stänger av sig själv
Min Sonicare-tandborste vibrerar mindre kraftfullt
Min Sonicare-tandborste låter mycket
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