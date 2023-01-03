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Utgått
HX6851/53
HX684E
#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över
Inbyggd trycksensor
3 lägen
1 st BrushSync-funktion
Resefodral
Klicka på W2 Optimal White-borsthuvudet för att ta bort ytfläckar och få ett vitare leende. Det är kliniskt bevisat att de tätt sittande fläckborttagningsborsten i mitten gör tänderna vitare på bara en vecka.
Med den här tandborsten kan du anpassa din borstning med ett urval av tre lägen och tre intensitetsnivåer. Rengöringsläget är standard för överlägsen rengöring. Vitt är det perfekta läget för borttagning av ytfläckar. Och med Gum Care-läget får du en extra minuts borstning med minskad effekt så att du varsamt kan massera tandköttet. Med tre intensitetsnivåer kan du växla mellan ”högre” och ”lägre” för att justera intensiteten från vänster till höger.
Du får en säker borstningsupplevelse: vår sonic-teknik är lämplig för användning med tandställning, fyllningar, kronor, och fasader, och hjälper till att förhindra hål och förbättra munhälsan.
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4.4
av 5
825
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Transitmies
03/01/2023
Suomi
Verifierad köpare
Paras sähköhammasharja
Paras sähköhammasharja mitä minulla koskaan on ollut. Aikaisemmin on ollut vain sen toisen tunnetun valmistajan harjoja ja nyt uskaltauduin kokeilemaan tätä merkkiä ja oli positiivinen kokemus
Fördelar
tulee puhdasta
Nackdelar
alussa pitää totutella, ettei värisevä harja osu hampaisiin kun siinä on niin kovat "kierrokset" mutta sen oppii nopeasti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonic-sähköhammasharja
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonic-sähköhammasharja
Fennel
13/11/2024
United Kingdom
Verifierad köpare
Easy to use
Good looking electric toothbrush which is easy to use. Love the changing vibration between clean setting and white setting. Long lasting between charging. Overall good value and excellent quality.
Fördelar
2 settings. Easy to use. Long battery life.
Nackdelar
Non so far
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Rai1961
24/08/2024
United Kingdom
Verifierad köpare
Very good features
Excellent toothbrush. As usual Phillips nailed it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar
baserat på två borstningar på två minuter per dag