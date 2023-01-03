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  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.

Utgått

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Sonisk eltandborste

HX6851/53

HX684E

4.4
| (825) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Vitare tänder. Fint ska det vara.
Känn skillnaden av en skonsam rengöring med vår trycksensor medan du får vitare tänder på en vecka.
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#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över

Bleker tänder på bara en vecka.

Vitare tänder. Fint ska det vara.

  • Inbyggd trycksensor

  • 3 lägen

  • 1 st BrushSync-funktion

  • Resefodral

Vitare tänder på bara en vecka

Vitare tänder på bara en vecka

Klicka på W2 Optimal White-borsthuvudet för att ta bort ytfläckar och få ett vitare leende. Det är kliniskt bevisat att de tätt sittande fläckborttagningsborsten i mitten gör tänderna vitare på bara en vecka.

Välj mellan tre lägen

Med den här tandborsten kan du anpassa din borstning med ett urval av tre lägen och tre intensitetsnivåer. Rengöringsläget är standard för överlägsen rengöring. Vitt är det perfekta läget för borttagning av ytfläckar. Och med Gum Care-läget får du en extra minuts borstning med minskad effekt så att du varsamt kan massera tandköttet. Med tre intensitetsnivåer kan du växla mellan ”högre” och ”lägre” för att justera intensiteten från vänster till höger.

Säker och skonsam för känsliga områden, ortodonti och tandbehandlingar

Säker och skonsam för känsliga områden, ortodonti och tandbehandlingar

Du får en säker borstningsupplevelse: vår sonic-teknik är lämplig för användning med tandställning, fyllningar, kronor, och fasader, och hjälper till att förhindra hål och förbättra munhälsan.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

825

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

5
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Transitmies

03/01/2023

Suomi

Verifierad köpare

Paras sähköhammasharja

Paras sähköhammasharja mitä minulla koskaan on ollut. Aikaisemmin on ollut vain sen toisen tunnetun valmistajan harjoja ja nyt uskaltauduin kokeilemaan tätä merkkiä ja oli positiivinen kokemus

Fördelar

tulee puhdasta

Nackdelar

alussa pitää totutella, ettei värisevä harja osu hampaisiin kun siinä on niin kovat "kierrokset" mutta sen oppii nopeasti.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonic-sähköhammasharja

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6850/47 Sonic-sähköhammasharja

Fennel

13/11/2024

United Kingdom

Verifierad köpare

Easy to use

Good looking electric toothbrush which is easy to use. Love the changing vibration between clean setting and white setting. Long lasting between charging. Overall good value and excellent quality.

Fördelar

2 settings. Easy to use. Long battery life.

Nackdelar

Non so far

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6856/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Rai1961

24/08/2024

United Kingdom

Verifierad köpare

Very good features

Excellent toothbrush. As usual Phillips nailed it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 5100 HX6859/29 Sonic electric toothbrush with accessories

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

  2. baserat på två borstningar på två minuter per dag