Tre lägen, tre intensitetsinställningar

Med den här tandborsten kan du anpassa din borstning med ett urval av tre lägen och tre intensitetsnivåer. Rengöringsläget är standard för överlägsen rengöring. Vitt är det perfekta läget för borttagning av ytfläckar. Och med Gum Care-läget får du en extra minuts borstning med minskad effekt så att du varsamt kan massera tandköttet. Med tre intensitetsnivåer kan du växla mellan ”högre” och ”lägre” för att justera intensiteten från vänster till höger.