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Vitare tänder. Fint ska det vara.
Känn skillnaden av en skonsam rengöring med vår trycksensor medan du får vitare tänder på en vecka.Läs mer om produkten
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Sonisk eltandborste
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Klicka på W2 Optimal White-borsthuvudet för att ta bort ytfläckar och få ett vitare leende. Det är kliniskt bevisat att de tätt sittande fläckborttagningsborsten i mitten gör tänderna vitare på bara en vecka.
Med den här tandborsten kan du anpassa din borstning med ett urval av tre lägen och tre intensitetsnivåer. Rengöringsläget är standard för överlägsen rengöring. Vitt är det perfekta läget för borttagning av ytfläckar. Och med Gum Care-läget får du en extra minuts borstning med minskad effekt så att du varsamt kan massera tandköttet. Med tre intensitetsnivåer kan du växla mellan ”högre” och ”lägre” för att justera intensiteten från vänster till höger.
Du får en säker borstningsupplevelse: vår sonic-teknik är lämplig för användning med tandställning, fyllningar, kronor, och fasader, och hjälper till att förhindra hål och förbättra munhälsan.
Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.
Om du borstar för hårt kan tänder och tandkött skadas. För att förhindra detta avger Philips Sonicare ProtectiveClean ett försiktigt pulserande ljud för att påminna dig om att lätta på trycket.
En mikroprocessor-aktiverad teknik som identifierar och synkroniserar det smarta borsthuvudet med det smarta handtaget. Smart handtag och smart borsthuvud är en kraftfull kombination som aktiverar Smart mode-parning och påminnelser av smart byte.
Så vilket läge och vilken intensitet ska du använda? BrushSync-lägesihopparningen talar om för ditt smarta handtag vilket smart borsthuvud du använder. Om du exempelvis klickar på ett borsthuvud för tandköttsvård väljer tandborsten optimalt läge och optimal intensitet för ditt tandkött. Allt du behöver göra är att trycka på strömknappen.
Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men med vår BrushSync-teknik ser du hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. När det är dags att byta ut det lyser handtaget och en kort ljudsignal meddelar dig. På så sätt kan du vara säker på att borsthuvudet gör ett bra jobb.
Behöver du en eltandborste med en timer? Vår QuadPacer informerar dig när du har lagt ned precis rätt mängd tid på rengöring av alla tänder i munnen medan vår Smartimer informerar om när du har borstat i de rekommenderade två minuterna.
Med vårt förstklassiga resefodral kan du förvara din tandborste på ett hygieniskt sätt, och med vår kompakta laddningsenhet kan du hålla igång dina enheter när du är ute och reser. Du får två veckors regelbunden användning från en laddning, men laddaren är perfekt för långa resor.
Effekt
Tekniska specifikationer
Design och finish
Service
Lättanvänd
Medföljande tillbehör
Rengöringsprestanda
Lägen
BrushSync-lägesihopparning
Smart-sensorteknologi
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