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    • Vitare tänder. Fint ska det vara. Vitare tänder. Fint ska det vara. Vitare tänder. Fint ska det vara.

      Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 Sonisk eltandborste

      HX6877/28

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Vitare tänder. Fint ska det vara.

      Känn skillnaden av en skonsam rengöring med vår trycksensor medan du får vitare tänder på en vecka.

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      ProtectiveClean 6100
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      ProtectiveClean 6100

      Sonisk eltandborste

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      Vitare tänder. Fint ska det vara.

      Bleker tänder på bara en vecka.

      • Inbyggd trycksensor
      • 3 lägen, 3 intensitetsnivåer
      • Två BrushSync-funktioner
      • Resefodral
      Vitare tänder på bara en vecka

      Vitare tänder på bara en vecka

      Klicka på W2 Optimal White-borsthuvudet för att ta bort ytfläckar och få ett vitare leende. Det är kliniskt bevisat att de tätt sittande fläckborttagningsborsten i mitten gör tänderna vitare på bara en vecka.

      Tre lägen, tre intensitetsinställningar

      Tre lägen, tre intensitetsinställningar

      Med den här tandborsten kan du anpassa din borstning med ett urval av tre lägen och tre intensitetsnivåer. Rengöringsläget är standard för överlägsen rengöring. Vitt är det perfekta läget för borttagning av ytfläckar. Och med Gum Care-läget får du en extra minuts borstning med minskad effekt så att du varsamt kan massera tandköttet. Med tre intensitetsnivåer kan du växla mellan ”högre” och ”lägre” för att justera intensiteten från vänster till höger.

      Säker och skonsam för känsliga områden, ortodonti och tandbehandlingar

      Säker och skonsam för känsliga områden, ortodonti och tandbehandlingar

      Du får en säker borstningsupplevelse: vår sonic-teknik är lämplig för användning med tandställning, fyllningar, kronor, och fasader, och hjälper till att förhindra hål och förbättra munhälsan.

      Philips Sonicares avancerade soniska teknik

      Philips Sonicares avancerade soniska teknik

      Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

      Meddelar dig om du trycker för hårt

      Meddelar dig om du trycker för hårt

      Om du borstar för hårt kan tänder och tandkött skadas. För att förhindra detta avger Philips Sonicare ProtectiveClean ett försiktigt pulserande ljud för att påminna dig om att lätta på trycket.

      Ansluter det smarta borsthandtaget och smarta borsthuvuden

      Ansluter det smarta borsthandtaget och smarta borsthuvuden

      En mikroprocessor-aktiverad teknik som identifierar och synkroniserar det smarta borsthuvudet med det smarta handtaget. Smart handtag och smart borsthuvud är en kraftfull kombination som aktiverar Smart mode-parning och påminnelser av smart byte.

      Borsthuvudena väljer det optimala läget och den optimala intensiteten

      Borsthuvudena väljer det optimala läget och den optimala intensiteten

      Så vilket läge och vilken intensitet ska du använda? BrushSync-lägesihopparningen talar om för ditt smarta handtag vilket smart borsthuvud du använder. Om du exempelvis klickar på ett borsthuvud för tandköttsvård väljer tandborsten optimalt läge och optimal intensitet för ditt tandkött. Allt du behöver göra är att trycka på strömknappen.

      Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena

      Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena

      Alla borsthuvuden slits ut med tiden. Men med vår BrushSync-teknik ser du hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. När det är dags att byta ut det lyser handtaget och en kort ljudsignal meddelar dig. På så sätt kan du vara säker på att borsthuvudet gör ett bra jobb.

      Uppmuntran att borsta noggrant

      Uppmuntran att borsta noggrant

      Behöver du en eltandborste med en timer? Vår QuadPacer informerar dig när du har lagt ned precis rätt mängd tid på rengöring av alla tänder i munnen medan vår Smartimer informerar om när du har borstat i de rekommenderade två minuterna.

      Gör resan enklare för dig

      Gör resan enklare för dig

      Med vårt förstklassiga resefodral kan du förvara din tandborste på ett hygieniskt sätt, och med vår kompakta laddningsenhet kan du hålla igång dina enheter när du är ute och reser. Du får två veckors regelbunden användning från en laddning, men laddaren är perfekt för långa resor.

      Tekniska specifikationer

      • Effekt

        Spänning
        110–220 V

      • Tekniska specifikationer

        batteri
        Laddningsbar
        Drifttid (full till tom)
        Upp till 2 veckor
        Energiförbrukning
        Standby utan display < 0,5 W
        Batterityp
        Litiumjon

      • Design och finish

        Färg
        Vit/silver

      • Service

        Garanti
        2 års begränsad garanti

      • Lättanvänd

        Batteriindikator
        Lampan visar batteristatusen
        Handtag
        Tunn, ergonomisk design
        Skaftkompatibilitet
        Borsthuvud som enkelt knäpps på
        Borstningstid
        Upp till 2 veckor

      • Medföljande tillbehör

        Handtag
        1 ProtectiveClean
        Borsthuvuden
        1 W2 Optimal White
        Resefodral
        1
        Laddare
        1

      • Rengöringsprestanda

        Hälsofördelar
        • Förbättrar munhälsan på bara två veckor
        • Bidrar till att minska risken för hål
        Hastighet
        Upp till 62000 borströrelser/min
        Timer
        Quadpacer och SmarTimer
        Tryckfeedback
        Handtag som vibrerar för att varna användaren

      • Lägen

        Tre intensitetsnivåer
        • Låg
        • Medium
        • Hög
        Rengöra
        För överlägsen daglig rengöring
        Vit
        Tar bort missfärgningar
        Tandköttsvård
        Masserar tandköttet varsamt

      • BrushSync-lägesihopparning

        C2 Optimal plackkontroll
        Paras ihop med Clean-läge
        G2 Premium Gum Care
        Paras ihop med Gum Care-läget
        W2 Optimal White
        Paras ihop med vitläget

      • Smart-sensorteknologi

        Trycksensor
        Varnar när du borstar för hårt
        Påminnelse om att byta BrushSync
        • Du vet alltid när det är dags
        • att byta borsthuvud
        BrushSync-teknik
        • Ansluter smart handtag och
        • smart borsthuvud

      Badge-D2C

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      • Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

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