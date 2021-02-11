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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
Utgått
HX9631/16
HX962K
Tillgänglig i
Ansluten borstning utan krångel
Inbyggd trycksensor
Smart borsthuvudsidentifiering
4 lägen, 3 intensitetsnivåer
Du får djupast möjliga rengöring med borsthuvudet för plackborttagning C3 Premium Plaque Defence. De mjuka och flexibla borststråna är utformade för att omsluta tändernas konturer, vilket ger dig fyra gånger mer ytkontakt** och upp till tio gånger mer plackborttagning från svåråtkomliga ställen.
Fokusera på att förbättra munhälsan med borsthuvudet G3 Premium Gum Care. Den mindre storleken och borststråna som är riktade mot tandköttskanten gör den till det perfekta sättet att hålla det här området fritt från tandköttssjukdomar. Personer som använder det här borsthuvudet har upp till 100 % mindre tandköttsinflammation* och upp till 7 gånger friskare tandkött på bara två veckor.*
Borsthuvudet C3 Premium Plaque Defence är utformat för att ge dig den mest ingående rengöringen hittills. Mjuka, flexibla sidor och borststrån som omsluter tändernas konturer ger dig fyra gånger mer ytkontakt, vilket hjälper dig att nå svåråtkomliga ställen*.
4.2
av 5
494
Recensioner
82%
rekommenderar den här produkten
AnnikaV
11/02/2021
Sverige
Perfekt rengöring och användbara funktioner
Tandborstning med guide. Nu borstar jag tillräckligt länge och med rätt tryck. Appen fungerar perfekt. Jag varierar mellan de olika funktionerna. Efter en månads användning rekommenderar jag 100% till alla som bryr sig om sin tandvård. Jag har använt andra eltandborstar, men denna är någonting annat!
Fördelar
Borstar rätt och tillräckligt länge.
Nackdelar
Kan inte komma på någon nackdel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app
20/10/2024
United Kingdom
Verifierad köpare
Great brudh
Great intense brushing best in class. It is better than an. Other brush I tried. However I had around 3 over the last 4 years as the head very quickly wears when using it on travel the head needs to be taken off frequently and comes loose . Also water can get into the inside and the brush is then defective .
Fördelar
Great intense brushing
Nackdelar
Need to b used correctly to get best results. Very often needs replacing due to wick wear . Very expensive .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories
Tony.S
01/08/2024
United Kingdom
Verifierad köpare
Great piece of equipment
All features improve teeth cleaning, the charge is great (long lasting), quality is top notch, and most of all I can feel the difference after cleaning and that’s most important.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
mer än med en manuell tandborste
jämfört med DiamondClean
baserat på två borstningar på två minuter per dag