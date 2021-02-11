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  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa
  • Allt du behöver för utmärkt munhälsa

Utgått

ExpertClean 7500Sonisk eltandborste med app

HX9631/16

HX962K

4.2
| (494) Recensioner | 82% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Svart
Svart
Vit och guld
Vit och guld
Allt du behöver för utmärkt munhälsa
Det är svårt att upprätthålla bra borstningsvanor, men ExpertClean guidar dig mellan tandläkarbesöken. Inbyggda smarta sensorer meddelar dig när du ska justera hur hårt du trycker och appens lägesrapport hjälper dig att hålla dig till din tandborstningsrutin.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Tar bort upp till 10 gånger mer plack

Allt du behöver för utmärkt munhälsa

  • Ansluten borstning utan krångel

  • Inbyggd trycksensor

  • Smart borsthuvudsidentifiering

  • 4 lägen, 3 intensitetsnivåer

Tar bort upp till 10 gånger mer plack* för en djup rengöring

Tar bort upp till 10 gånger mer plack* för en djup rengöring

Du får djupast möjliga rengöring med borsthuvudet för plackborttagning C3 Premium Plaque Defence. De mjuka och flexibla borststråna är utformade för att omsluta tändernas konturer, vilket ger dig fyra gånger mer ytkontakt** och upp till tio gånger mer plackborttagning från svåråtkomliga ställen.

Upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor

Upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor

Fokusera på att förbättra munhälsan med borsthuvudet G3 Premium Gum Care. Den mindre storleken och borststråna som är riktade mot tandköttskanten gör den till det perfekta sättet att hålla det här området fritt från tandköttssjukdomar. Personer som använder det här borsthuvudet har upp till 100 % mindre tandköttsinflammation* och upp till 7 gånger friskare tandkött på bara två veckor.*

Tuff mot plack, skonsam mot tandköttet

Tuff mot plack, skonsam mot tandköttet

Borsthuvudet C3 Premium Plaque Defence är utformat för att ge dig den mest ingående rengöringen hittills. Mjuka, flexibla sidor och borststrån som omsluter tändernas konturer ger dig fyra gånger mer ytkontakt, vilket hjälper dig att nå svåråtkomliga ställen*.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.2

av 5

494

Recensioner

82%

rekommenderar den här produkten

11/02/2021

Sverige

Sverige

Perfekt rengöring och användbara funktioner

Tandborstning med guide. Nu borstar jag tillräckligt länge och med rätt tryck. Appen fungerar perfekt. Jag varierar mellan de olika funktionerna. Efter en månads användning rekommenderar jag 100% till alla som bryr sig om sin tandvård. Jag har använt andra eltandborstar, men denna är någonting annat!

Fördelar

Borstar rätt och tillräckligt länge.

Nackdelar

Kan inte komma på någon nackdel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7500 HX9631/16 Sonisk eltandborste med app

20/10/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great brudh

Great intense brushing best in class. It is better than an. Other brush I tried. However I had around 3 over the last 4 years as the head very quickly wears when using it on travel the head needs to be taken off frequently and comes loose . Also water can get into the inside and the brush is then defective .

Fördelar

Great intense brushing

Nackdelar

Need to b used correctly to get best results. Very often needs replacing due to wick wear . Very expensive .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 7900 Advanced Whitening HX9631/18 Sonic electric toothbrush with accessories

01/08/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great piece of equipment

All features improve teeth cleaning, the charge is great (long lasting), quality is top notch, and most of all I can feel the difference after cleaning and that’s most important.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Series 7900 Advanced Whitening HX9631/17 Sonic electric toothbrush with accessories

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. mer än med en manuell tandborste

  2. jämfört med DiamondClean

  3. baserat på två borstningar på två minuter per dag