ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Go to promotion

NYHET Next-Generation DiamondClean

100% synlig feedback när du borstar​

Utforska nu

  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor
  • Smart teknik för sunda munvårdsvanor

Philips Sonicare ExpertClean 7300Sonisk eltandborste med app

HX9641/01

HX960U

4.3
| (519) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten
Smart teknik för sunda munvårdsvanor
Philips Sonicare ExpertClean fungerar som dina patienters personliga borstningsguide. Den använder smart sensorteknik och framstegsrapporter för att spåra vanor och ge feedback för att förbättra patienternas borstningsteknik och dagliga munvårdsrutin.
Visa alla fördelar
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

En komplett rengöring för dina patienters behov.

Smart teknik för sunda munvårdsvanor

  • Ansluten borstning utan krångel

  • Inbyggd trycksensor

  • Smart borsthuvudsidentifiering

  • 3 lägen, 3 intensitetsnivåer

Större ytkontakt för att ta bort plack

Större ytkontakt för att ta bort plack

C3 Premium Plaque Control-borsthuvudet levererar vår djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt** och tar bort upp till tio gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*.

Bättre tandköttsvård för allmän hälsa

Bättre tandköttsvård för allmän hälsa

G3 Premium Gum Care-borsthuvudet förbättrar patienters munhälsa. Den mindre storleken och borststråna som är riktade mot tandköttskanten ger skonsam men effektiv rengöring längs tandköttskanten, där tandköttssjukdomar kan utvecklas. Det är kliniskt bevisat att detta ger upp till 100 % mindre tandköttsinflammation* och upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor.*

Vägleder patienterna till bättre munvårdsvanor

Vägleder patienterna till bättre munvårdsvanor

Sensorer spårar och mäter patienternas borstningsbeteenden medan Philips Sonicare ExpertClean-borsthandtaget ger omedelbar feedback. Med tiden sparar och analyserar Sonicare-appen dessa vanor och genererar en lägesrapport för att främja bättre borstningsteknik.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.3

av 5

519

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

12/11/2025

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Perfectw tandenborstel

Een perfecte tandenborstel. Makkelijk in gebruik. Hoeft maar om de 3 a 4 weken tw eworden opgeladen bij 2x dagelijks gebruik

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app

09/11/2025

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

perfecte tandenborstel

hij is perfect en handig in het gebruik , had ik veel eerder moeten kopen

Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9690/08 Elektrische sonische tandenborstel met app

Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9690/08 Elektrische sonische tandenborstel met app

23/04/2025

Italia

Italia

Verifierad köpare

OTTIMO PRODOTTO

Molto comodo da usare e facile da pulire. Dopo l'uso lascia i denti molto liscia una vera sensazione di pulito. La batteria dura tantissimo, più di due mesi. All'inizio da una sensazione strana nell'usarlo e per le prime volte può dare un pò fastidio ma dopo pochi utilizzi è perfetto.

Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app

Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. mer än med en manuell tandborste

  2. jämfört med DiamondClean

  3. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge

  4. I en undersökning med användare av manuella tandborstar