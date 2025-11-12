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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX9641/01
HX960U
Ansluten borstning utan krångel
Inbyggd trycksensor
Smart borsthuvudsidentifiering
3 lägen, 3 intensitetsnivåer
C3 Premium Plaque Control-borsthuvudet levererar vår djupaste rengöring. Med mjuka, flexibla sidor formar sig borststråna efter varje tandyta för att ge fyra gånger mer ytkontakt** och tar bort upp till tio gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*.
G3 Premium Gum Care-borsthuvudet förbättrar patienters munhälsa. Den mindre storleken och borststråna som är riktade mot tandköttskanten ger skonsam men effektiv rengöring längs tandköttskanten, där tandköttssjukdomar kan utvecklas. Det är kliniskt bevisat att detta ger upp till 100 % mindre tandköttsinflammation* och upp till sju gånger friskare tandkött på bara två veckor.*
Sensorer spårar och mäter patienternas borstningsbeteenden medan Philips Sonicare ExpertClean-borsthandtaget ger omedelbar feedback. Med tiden sparar och analyserar Sonicare-appen dessa vanor och genererar en lägesrapport för att främja bättre borstningsteknik.
4.3
av 5
519
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
NicolaasB
12/11/2025
Nederland
Verifierad köpare
Perfectw tandenborstel
Een perfecte tandenborstel. Makkelijk in gebruik. Hoeft maar om de 3 a 4 weken tw eworden opgeladen bij 2x dagelijks gebruik
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9611/19 Elektrische sonische tandenborstel met app
hurkie
09/11/2025
Nederland
Verifierad köpare
perfecte tandenborstel
hij is perfect en handig in het gebruik , had ik veel eerder moeten kopen
Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9690/08 Elektrische sonische tandenborstel met app
Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9690/08 Elektrische sonische tandenborstel met app
Rom@no
23/04/2025
Italia
Verifierad köpare
OTTIMO PRODOTTO
Molto comodo da usare e facile da pulire. Dopo l'uso lascia i denti molto liscia una vera sensazione di pulito. La batteria dura tantissimo, più di due mesi. All'inizio da una sensazione strana nell'usarlo e per le prime volte può dare un pò fastidio ma dopo pochi utilizzi è perfetto.
Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app
Den här recensionen skrevs för ExpertClean 7300 HX9611/19 Spazzolino elettrico sonico con app
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
mer än med en manuell tandborste
jämfört med DiamondClean
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i standardläge
I en undersökning med användare av manuella tandborstar