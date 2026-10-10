Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Support
SCD596/21
Hur ska jag förvara urpumpad bröstmjölk?
Hur rengör och desinficerar jag min Philips Avent-bröstpump?
Kan jag pumpa ur mer mjölk med en högre sugnivå?
När bör jag köpa en bröstpump?
Vilka bh:ar fungerar med min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Varför blir min bärbara bröstpump för handsfreeanvändning immig och kan jag förhindra det?
Hur länge ska jag pumpa? När ska jag sluta?
Vilken är den maximala sugnivån på min Philips Avent elektrisk bröstpump?
Hur väljer jag rätt storlek på brösttrattar/insatser för min bärbara bröstpump?
Hur använder jag Philips Avent bärbar bröstpump för handsfreeanvändning?
Vilka är fördelarna med den bärbara bröstpumpen för handsfreeanvändning?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten