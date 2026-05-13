CP2410/01
För att ersätta befintlig bröstinsats
Hitta den storlek som passar dig bäst för en smidigare och effektivare mjölkurpumpning som är smärtfri och ger bättre komfort, skydd och mjölkflöde. För användning med Philips Avent Natural Care bärbara elektriska bröstpumpar för handsfreeanvändningLäs mer om produkten
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