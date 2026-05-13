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    • För att ersätta befintlig bröstinsats För att ersätta befintlig bröstinsats För att ersätta befintlig bröstinsats

      Natural Care HandsfreeWearable Insats 15 mm

      CP2407/01

      För att ersätta befintlig bröstinsats

      Hitta den storlek som passar dig bäst för en smidigare och effektivare mjölkurpumpning som är smärtfri och ger bättre komfort, skydd och mjölkflöde. För användning med Philips Avent Natural Care bärbara elektriska bröstpumpar för handsfreeanvändning

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      • Genomskinlig
      • Storlek: 15 mm

      Tekniska specifikationer

      • Utbytbar del

        Passar produkttyper
        • SCF492, SCF493, SCF494, SCF495, SCF593
        • SCF594, SCF595, SCF596, SCF597, SCF598
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