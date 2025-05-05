Söktermer

    Hur ansluter jag min tandborste till Sonicare-appen?

    Publicerad på 05 May 2025
    Se till att tandborsten och telefonen är parkopplade via Bluetooth för att ansluta din Bluetooth Philips Sonicare-tandborste till Sonicare-appen. Om du använder appen för första gången måste du parkoppla tandborsten. Följ instruktionerna i appen.
     
    När tandborsten har parkopplats med appen ansluts och synkroniseras den när den slås på. Telefonen måste vara i närheten med Bluetooth aktiverat och appen öppen.
     
    Informationen ovan gäller även Sonicare for Kids-appen. Titta på videon nedan för mer information.
     
