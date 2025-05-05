Philips support

Hur ansluter jag min tandborste till Sonicare-appen?

Se till att tandborsten och telefonen är parkopplade via Bluetooth för att ansluta din Bluetooth Philips Sonicare-tandborste till Sonicare-appen. Om du använder appen för första gången måste du parkoppla tandborsten. Följ instruktionerna i appen.



När tandborsten har parkopplats med appen ansluts och synkroniseras den när den slås på. Telefonen måste vara i närheten med Bluetooth aktiverat och appen öppen.

