Hur ansluter jag min tandborste till Sonicare-appen?
Publicerad på 05 May 2025
Se till att tandborsten och telefonen är parkopplade via Bluetooth för att ansluta din Bluetooth Philips Sonicare-tandborste till Sonicare-appen. Om du använder appen för första gången måste du parkoppla tandborsten. Följ instruktionerna i appen.
När tandborsten har parkopplats med appen ansluts och synkroniseras den när den slås på. Telefonen måste vara i närheten med Bluetooth aktiverat och appen öppen.
Informationen ovan gäller även Sonicare for Kids-appen. Titta på videon nedan för mer information.