    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Philips Dual Mode-bildskärmar

    En bildskärm, Två lägen

     
    Hastighet eller skärpa? Nu kan du få båda.
     
    Philips Evnia ger dig flexibilitet för elitgaming - växla mellan 4K UHD vid 160 Hz för uppslukande, kristallklara detaljer, eller FHD vid 320 Hz för respons på e-sportnivå. Snabb IPS, HDR och låg inputlag levererar varje bild med precision.

    Byt hastighet, inte skärmar.

     
    Dominera med 320 Hz hastighet eller briljera i 4K med 160 Hz - oavsett vad ditt spel kräver, så följer den här skärmen med dig. Dual Mode ger dig kontrollen, så att du kan välja den perfekta balansen mellan upplösning och uppdateringsfrekvens: välj FHD vid 320 Hz för ultrasnabba skjutspel, eller växla till 4K UHD vid 160 Hz för rika, uppslukande bilder. Byggd för spelare som gör allt!

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

     Vår(a) favorit(er)

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Bredda din spelhorisont

    Läs mer >

    Lättillgängliga funktioner

     

    Dual Mode

     
     
    Växla enkelt mellan 4K UHD @160Hz och FHD @320Hz. Större flexibilitet, inga kompromisser.

     

    Snabb IPS-panel

     
    Skärmen Philips Fast IPS med UltraClear 4K ger skarpa, färgprecisa bilder.

     

    Färg som levererar

     
    Med VESA-certifierad DisplayHDR™ är det du ser det du får — levande, verklighetstroget, kompromisslöst.

     

    0,5 ms Smart MBR snabb respons

     
    Philips Evnia med 0,5 ms Smart MBR ger skarp, suddfria bilder—perfekt för snabba spel.

     

    För alla typer av spelare

     

    Innehållets skapare

     
    160Hz 4K. Precision i rörelse.

    Redigera, animera och designa med en ultrasmidig uppdateringsfrekvens på 160 Hz och fantastisk 4K-skärpa—perfekt för avancerade kreativa arbetsflöden.

     

    FPS Pro

     
    320Hz Responsivitet. Inga ursäkter.

    Dominera varje runda med sekundsnabb respons och flytande spelupplevelse

     

    Streamaren

     
    Balanserad prestanda. Alltid på.

    Spela, streama och chatta med stabil prestanda och optimerad multitasking—din setup, din show

     

    Konsolspelaren

     
    HDMI 2.1, UHD@120Hz. Redo att spela.

    Upplev uppslukande bilder med HDR, låg inmatnings
    fördröjning och problemfri kompatibilitet med nästa generations konsoler.

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    Philips Evnia Precision Center är en lättanvänd

    programvara som är utformad för att optimera

    din skärm med intuitiva kontroller.

    Läs mer

