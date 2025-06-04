Philips Evnia ger dig flexibilitet för elitgaming - växla mellan 4K UHD vid 160 Hz för uppslukande, kristallklara detaljer, eller FHD vid 320 Hz för respons på e-sportnivå. Snabb IPS, HDR och låg inputlag levererar varje bild med precision.
Byt hastighet, inte skärmar.
Dominera med 320 Hz hastighet eller briljera i 4K med 160 Hz - oavsett vad ditt spel kräver, så följer den här skärmen med dig. Dual Mode ger dig kontrollen, så att du kan välja den perfekta balansen mellan upplösning och uppdateringsfrekvens: välj FHD vid 320 Hz för ultrasnabba skjutspel, eller växla till 4K UHD vid 160 Hz för rika, uppslukande bilder. Byggd för spelare som gör allt!
