I den här laboratoriestudien jämförs effekterna av exponering för starkt ljus (5 000 lux) dagtid och kvällstid på olika psykologiska och fysiologiska funktioner.

Medan det starka ljusets påverkan på olika kroppsfunktioner varierar beroende på del av dagen, så har det samma effekt när det gäller att motverka trötthet oavsett om det används på dagen eller kvällen.



