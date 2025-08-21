Upptäck kraften i 5K-skärpan – din ultimata skärm med sömlös Thunderbolt™ 4-anslutning, Calman Ready för kalibrerade färger och studionivåns noggrannhet.
Perfekt precision
Visuell motor för den moderna kreativa studion
För proffs som kräver mer än bara pixlar – Philips Brilliance 27E3U7903 ger dig 5K-upplösning med 218 PPI för ultrafina detaljer, naturtrogna färger och problemfri kompatibilitet med arbetsflödet.
Oavsett om du redigerar en långfilm, skapar 3D-objekt eller designar högupplösta bilder, återges varje nyans och bildruta exakt som du tänkt dig.
Upplösning 5120 x 2880 5K UHD
99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
Delta E <2 Färgprecision
HDR600 certifiering
Skapad med tanke på kreatörer
Varje pixel, varje detalj — Precis rätt
Från kolorister till animatörer, musikproducenter till speldesigners – Philips Brilliance anpassar sig till alla arbetsflöden med precision och stil. Det eleganta antireflexbehandlade frontglaset garanterar bekvämt tittande i alla ljusförhållanden. Den rena, minimalistiska designen passar dessutom perfekt i kreativa miljöer.
Filmskapare & Videoredigerare
HDR600, Calman Ready, bildruteexakt precision
Grafiska designers
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, bländskyddande klarhet
En kabel Oändliga möjligheter Philips Brilliance är mer än en display —den är navet i din kreativa miljö. Med Thunderbolt™ 4-ingång/utgång, daisy chain-koppling och fullständig dockningsfunktion blir din studio renare, snabbare och kraftfullare.l.
Din uppsättning, förenklat
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Alltid i fokus
En webbkamera som jobbar lika hårt som du
Den automatiska inramningsfunktionen på 5 MP-webbkameran håller dig skarp och centrerad – oavsett hur du rör dig. Den passar perfekt för hybridskapare som balanserar samarbete och djup koncentration.
Skapad för att inspirera
Minimalistisk design Maximal effekt.
Philips Brilliance-skärmen är inspirerad av moderna kreativa studior och ger din miljö en sofistikerad känsla. Rena linjer, modern estetik och ändamålsenlig teknik skapar en miljö som du kommer att älska att arbeta i.
