    Philips Brilliance 27E3U7903 image

    Philips
    Brilliance 27E3U7903

    Skapad för kreatörer. Kalibrerad för perfektion.

     
    Upptäck kraften i 5K-skärpan – din ultimata skärm med sömlös Thunderbolt™ 4-anslutning, Calman Ready för kalibrerade färger och studionivåns noggrannhet.

    Perfekt precision

    Visuell motor för den moderna kreativa studion


    För proffs som kräver mer än bara pixlar – Philips Brilliance 27E3U7903 ger dig 5K-upplösning med 218 PPI för ultrafina detaljer, naturtrogna färger och problemfri kompatibilitet med arbetsflödet.

    visualization for 4k vs 5k

    Oavsett om du redigerar en långfilm, skapar 3D-objekt eller designar högupplösta bilder, återges varje nyans och bildruta exakt som du tänkt dig.

    • Upplösning 5120 x 2880 5K UHD
    • 99.5% Adobe RGB, 99% DCI-P3/Display P3
    • Delta E <2 Färgprecision
    • HDR600 certifiering

     

    a woman editing and crafting assets with Philips monitor

    Skapad med tanke på kreatörer

    Varje pixel, varje detalj — Precis rätt


    Från kolorister till animatörer, musikproducenter till speldesigners – Philips Brilliance anpassar sig till alla arbetsflöden med precision och stil. Det eleganta antireflexbehandlade frontglaset garanterar bekvämt tittande i alla ljusförhållanden. Den rena, minimalistiska designen passar dessutom perfekt i kreativa miljöer.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

     

    Filmskapare & Videoredigerare

     
    HDR600, Calman Ready, bildruteexakt precision

     

    Grafiska
    designers

     
    99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, bländskyddande klarhet

     

    Animatörer &
    Speldesigners

     
    5K detaljer, Smart KVM, Thunderbolt 4-hastighet

     

    Fotografer &
    Kolorister

     
    Display-P3/AdobeRGB, fabrikskalibrerad, pixelperfekt återgivning

     

    Prestanda, dockad & klar

    Thunderbolt™ 4. Full dockning. Ingen röra.


    En kabel Oändliga möjligheter Philips Brilliance är mer än en display —den är navet i din kreativa miljö. Med Thunderbolt™ 4-ingång/utgång, daisy chain-koppling och fullständig dockningsfunktion blir din studio renare, snabbare och kraftfullare.l.

    Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

    Din uppsättning, förenklat

    Thunderbolt™ 4

    Smart KVM

    5MP AI Webcam

    USB-C Docking

    Alltid i fokus

    En webbkamera som jobbar lika hårt som du


    Den automatiska inramningsfunktionen på 5 MP-webbkameran håller dig skarp och centrerad – oavsett hur du rör dig. Den passar perfekt för hybridskapare som balanserar samarbete och djup koncentration.

    Philips Evnia AI autoframing feature

    Skapad för att inspirera


    Minimalistisk design Maximal effekt.

    Philips Brilliance-skärmen är inspirerad av moderna kreativa studior och ger din miljö en sofistikerad känsla. Rena linjer, modern estetik och ändamålsenlig teknik skapar en miljö som du kommer att älska att arbeta i.

    ready to create with philips brilliance monitor

    Är du redo för att skapa?

     
    Uppdatera din studio med Philips Brilliance

