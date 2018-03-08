Söktermer

    Översikt över funktioner

    QD OLED Care

    Philips Evnia-monitorer är utrustade med några av de bästa programvaruverktygen för att förhindra inbränning och hålla din monitors hälsa i gott skick. Det främsta problemet som alla oroar sig för när det gäller QD-OLED-paneler är risken för inbränning. Om den sköts på rätt sätt minskar risken för inbränning på QD-OLED-paneler kraftigt.Philips Evnia-monitorer är utrustade med några av de bästa programvaruverktygen för att förhindra inbränning och hålla din monitors hälsa i gott skick. Det främsta problemet som alla oroar sig för när det gäller QD-OLED-paneler är risken för inbränning. Om den sköts på rätt sätt minskar risken för inbränning på QD-OLED-paneler kraftigt..

    Multi Logo-skydd

    Upptäcker och dämpar statiska loggor på skärmen


    Hjälper till att förhindra inbränning av logotyper, särskilt i scenarier där loggor blir kvar i en fast position under långa perioder.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Automatisk detektering


    Känner igen flera loggor samtidigt.

    Automatic logo detection gaming in use

    Nivåer för ljusreducering


    Nivå 1: 10 % ljusreducering

    Nivå 2: 20 % ljusreducering

     

    Det här ger minimal påverkan på den totala tittarupplevelsen samtidigt som känsliga delar av skärmen skyddas.

    Luminance reduction before and after

    Kantljusdimmer

     

    Minskar ljuset i områden där det finns en betydande skillnad mellan ljusa och mörka områden, t.ex. letterbox (svarta fält upptill och nedtill) eller pillarbox (sidofält). Det är också vanligt vid filmuppspelning eller användning av flera fönster/multikällor.

    Kantljusdimmer
    Letter BOX

    Kantljusdimmer
    Pillar BOX

    Kantljusdimmer
    Vertikal delning

    Kantljusdimmer
    Letter BOX

    Kantljusdimmer
    Pillar BOX

    Kantljusdimmer
    Vertikal delning

    Dimmer för aktivitetsfältet

     
    Identifierar statiska aktivitetsfält och dämpar dem för att skydda panelen.




    Detekterar statiska aktivitetsfält (t.ex. Windows aktivitetsfält) som förblir synliga under längre perioder. Minskar ljuset i dessa områden för att förhindra bildretention. Perfekt för användare som arbetar eller spelar med statiska UI-element som visas ofta.

    Värmeskydd

     
     
    Hanterar proaktivt paneltemperaturen genom att minska luminansen när temperaturen stiger. Hjälper till att hålla bildskärmens temperatur under 60 °C, vilket ger lång livslängd och stabil prestanda, särskilt under intensiva spelsessioner.

    Hur det fungerar:

    Before After

    • Om temperaturen överstiger 60 °C minskar den automatiskt luminansen.
    • Hanterar proaktivt paneltemperaturen genom att minska luminansen när temperaturen stiger.
    • Hjälper till att hålla bildskärmens temperatur under 60 °C, vilket ger lång livslängd och stabil prestanda, särskilt under intensiva spelsessioner.

     

    Den här funktion balanserar effekten och panelens säkerhet utan att användaren behöver ingripa.

