QD OLED Care

Philips Evnia-monitorer är utrustade med några av de bästa programvaruverktygen för att förhindra inbränning och hålla din monitors hälsa i gott skick. Det främsta problemet som alla oroar sig för när det gäller QD-OLED-paneler är risken för inbränning. Om den sköts på rätt sätt minskar risken för inbränning på QD-OLED-paneler kraftigt.Philips Evnia-monitorer är utrustade med några av de bästa programvaruverktygen för att förhindra inbränning och hålla din monitors hälsa i gott skick. Det främsta problemet som alla oroar sig för när det gäller QD-OLED-paneler är risken för inbränning. Om den sköts på rätt sätt minskar risken för inbränning på QD-OLED-paneler kraftigt..