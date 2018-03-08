QD OLED Care

Philips Evnia-monitorer är utrustade med några av de bästa programvaruverktygen för att förhindra inbränning och hålla din monitors hälsa i gott skick. Det främsta problemet som alla oroar sig för när det gäller QD-OLED-paneler är risken för inbränning. Om den sköts på rätt sätt minskar risken för inbränning på QD-OLED-paneler kraftigt.Philips Evnia-monitorer är utrustade med några av de bästa programvaruverktygen för att förhindra inbränning och hålla din monitors hälsa i gott skick. Det främsta problemet som alla oroar sig för när det gäller QD-OLED-paneler är risken för inbränning. Om den sköts på rätt sätt minskar risken för inbränning på QD-OLED-paneler kraftigt..
Multi Logo-skydd
Upptäcker och dämpar statiska loggor på skärmen
Hjälper till att förhindra inbränning av logotyper, särskilt i scenarier där loggor blir kvar i en fast position under långa perioder.
Automatisk detektering
Känner igen flera loggor samtidigt.
Nivåer för ljusreducering
Nivå 1: 10 % ljusreducering
Nivå 2: 20 % ljusreducering
Det här ger minimal påverkan på den totala tittarupplevelsen samtidigt som känsliga delar av skärmen skyddas.
Kantljusdimmer
Minskar ljuset i områden där det finns en betydande skillnad mellan ljusa och mörka områden, t.ex. letterbox (svarta fält upptill och nedtill) eller pillarbox (sidofält). Det är också vanligt vid filmuppspelning eller användning av flera fönster/multikällor.
Kantljusdimmer Letter BOX
Dimmer för aktivitetsfältet
Identifierar statiska aktivitetsfält och dämpar dem för att skydda panelen.
Detekterar statiska aktivitetsfält (t.ex. Windows aktivitetsfält) som förblir synliga under längre perioder. Minskar ljuset i dessa områden för att förhindra bildretention. Perfekt för användare som arbetar eller spelar med statiska UI-element som visas ofta.
Detekterar statiska aktivitetsfält (t.ex. Windows aktivitetsfält) som förblir synliga under längre perioder. Minskar ljuset i dessa områden för att förhindra bildretention. Perfekt för användare som arbetar eller spelar med statiska UI-element som visas ofta.
Värmeskydd
Hanterar proaktivt paneltemperaturen genom att minska luminansen när temperaturen stiger. Hjälper till att hålla bildskärmens temperatur under 60 °C, vilket ger lång livslängd och stabil prestanda, särskilt under intensiva spelsessioner.
Hur det fungerar:
Om temperaturen överstiger 60 °C minskar den automatiskt luminansen.
Hanterar proaktivt paneltemperaturen genom att minska luminansen när temperaturen stiger.
Hjälper till att hålla bildskärmens temperatur under 60 °C, vilket ger lång livslängd och stabil prestanda, särskilt under intensiva spelsessioner.
Den här funktion balanserar effekten och panelens säkerhet utan att användaren behöver ingripa.
