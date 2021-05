Så här använder du din Philips Viva Airfryer XXL (analog display)

Följ instruktionerna eller titta på videon nedan för att ta reda på hur du startar tillagningsprocessen på din Airfryer:



Starta tillagningsprocessen:



Starta tillagningen genom att ställa in temperaturen med temperaturvredet (sitter på Airfryerns ovansida) och sedan vrida timern (sitter på apparatens framsida) medurs.



Ställa in tillagningstiden på under 10 minuter:



Om du behöver en tillagningstid på under 10 minuter måste du först ställa in timern på din Philips Airfryer på mer än 10 minuter (t.ex. 15 minuter) och sedan vrida den moturs till önskad tillagningstid, t.ex. 6 minuter. Annars aktiveras inte klockan korrekt och tillagningsprocessen kan inte starta.





Avbryta tillagningsprocessen:



Om du vill avbryta tillagningen innan den inställda tillagningstiden har passerat vrider du timern (sitter på Airfryerns framsida) moturs till noll. Då avbryts tillagningen.



Du kan även titta på de här stegen i videon nedan: