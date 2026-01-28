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Utgått
11258UE2X2
Typ av lampa: H1
6 500 K snyggt vitt ljus
Kompakt design för bättre passform
Kompatibel med de flesta bilar
Antal lampor: 2
Du kan anpassa din bil med Philips Ultinon Essential LED-strålkastarlampor för att få en modern och exklusiv stil. Med en färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin projicerar de här lamporna ett modernt vitt ljus så att du alltid kan sticka ut från mängden med en snygg ljuskägla.
Optimala prestanda med överlägsen hållbarhet gör att Philips Ultinon Essential LED-strålkastarlampor ligger i framkant när det gäller LED-teknik. Tack vare den dubbla värmeavledningsmekanismen – inbyggd fläkt och en kylfläns i aluminium med anodiserande beläggning – sprider de här LED-strålkastarlamporna värmen mer effektivt. De kan användas med högsta ljusstyrka under en längre tid.
Philips Ultinon Essential LED har en helt ny lampdesign som integrerar elektroniken i drivenheten i höljet, vilket ger mer utrymme för lampan i strålkastaren och gör den enklare att montera. Använd plug-and-play-upplevelsen: designen i ett stycke gör det enkelt att ta ut mittringen uppifrån utan att skruva loss den. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakta design passar en mängd olika bilmodeller och kan enkelt installeras av specialistmekaniker.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lagliga krav.