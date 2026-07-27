Kompakt allt-i-ett-design för användning med plug-and-play

Philips Ultinon Essential LED har en helt ny lampdesign som integrerar elektroniken i drivenheten i höljet, vilket ger mer utrymme för lampan i strålkastaren och gör den enklare att montera. Använd plug-and-play-upplevelsen: designen i ett stycke gör det enkelt att ta ut mittringen uppifrån utan att skruva loss den. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakta design passar en mängd olika bilmodeller och kan enkelt installeras av specialistmekaniker.