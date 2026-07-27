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Utgått
11366UE2X2
Typ av lampa: H8/H11/H16
6 500 K snyggt vitt ljus
Kompakt design för bättre passform
Kompatibel med de flesta bilar
Antal lampor: 2
Du kan anpassa din bil med Philips Ultinon Essential LED-strålkastarlampor för att få en modern och exklusiv stil. Med en färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin projicerar de här lamporna ett modernt vitt ljus så att du alltid kan sticka ut från mängden med en snygg ljuskägla.
Optimala prestanda med överlägsen hållbarhet gör att Philips Ultinon Essential LED-strålkastarlampor ligger i framkant när det gäller LED-teknik. Tack vare den dubbla värmeavledningsmekanismen – inbyggd fläkt och en kylfläns i aluminium med anodiserande beläggning – sprider de här LED-strålkastarlamporna värmen mer effektivt. De kan användas med högsta ljusstyrka under en längre tid.
Philips Ultinon Essential LED har en helt ny lampdesign som integrerar elektroniken i drivenheten i höljet, vilket ger mer utrymme för lampan i strålkastaren och gör den enklare att montera. Använd plug-and-play-upplevelsen: designen i ett stycke gör det enkelt att ta ut mittringen uppifrån utan att skruva loss den. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakta design passar en mängd olika bilmodeller och kan enkelt installeras av specialistmekaniker.
Recensioner
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lagliga krav.