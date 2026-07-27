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  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.

Utgått

Ultinon LEDsignallampa för bil

11498ULRX2

Starka signaler. Snygg körning.
Signallampor med intensiva färger – för snygg körning. Bromsljusen Philips Ultinon LED [˜P21W] är starka, intensivt röda och snygga så att du kan signalera säkert – och med stil.
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Hållbar LED-kvalitet

Starka signaler. Snygg körning.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Antal lampor: 2

  • 12 V, intensiv röd

  • Stoppljus, bakre dimljus

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningsvisarna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.

Starkare signalljus för ökad säkerhet

Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Starka signallampor säkerställer att du syns – för ökad säkerhet. Oavsett om det gäller backljus, positionslyktor eller bromsljus ger signallamporna Philips Ultinon LED dig de prestanda du behöver för att ge andra förare mer tid att reagera på dina rörelser.

Lampor som tänds direkt gör snabba inbromsningar säkrare

Det tar tid för glödlampor att lysa upp och nå maximala prestanda. LED-lampor å andra sidan tänds direkt. Skillnaden mäts i bråkdelar av en sekund. Men vid kraftiga inbromsningar har bråkdelar av en sekund betydelse. Till exempel innebär en skillnad i reaktionstid på fyra tiondelar av en sekund vid 100 km/h 11 meters reaktionssträcka – det innebär ungefär 2,5 billängder med extra tid. Med Philips LED-bromsljus vet föraren bakom dig att du bromsar så fort du bestämmer dig för att göra det.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.

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