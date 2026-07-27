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Utgått
11961ULWX2
LED-T10 [~W5W]
Antal lampor: 2
12 V, 6 000 K, dagsljuseffekt
Position, interiör
Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningsvisarna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.
Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Starka signallampor säkerställer att du syns – för ökad säkerhet. Oavsett om det gäller backljus, positionslyktor eller bromsljus ger signallamporna Philips Ultinon LED dig de prestanda du behöver för att ge andra förare mer tid att reagera på dina rörelser.
Du vill ha klara och snygga billampor, men du vill inte behöva byta ut lampor som gått sönder. Just detta är en av vanliga strålkastares svaghet – ju kraftfullare lampa, desto kortare livslängd. Lysdioder med samma ljusintensitet håller mycket längre. Och Philips Ultinon LED-lamporna har extra motståndskraft mot värme och vibrationer, vilket gör dem till det perfekta valet för långvariga prestanda.
Recensioner
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.
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