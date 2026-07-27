ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.
  • Starka signaler. Snygg körning.

Utgått

Ultinon LEDinteriör- och signallampor

11961ULWX2

Starka signaler. Snygg körning.
Signallampor med intensiva färger – för snygg körning. Interiör- och positioneringslamporna Philips Ultinon LED T10 med starkt dagsljusliknande ljus på 6 000 K är starka och snygga så att du kan signalera säkert – och med stil.
Visa alla fördelar

Hållbar LED-kvalitet

Starka signaler. Snygg körning.

  • LED-T10 [~W5W]

  • Antal lampor: 2

  • 12 V, 6 000 K, dagsljuseffekt

  • Position, interiör

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningsvisarna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.

Starkare signalljus för ökad säkerhet

Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Starka signallampor säkerställer att du syns – för ökad säkerhet. Oavsett om det gäller backljus, positionslyktor eller bromsljus ger signallamporna Philips Ultinon LED dig de prestanda du behöver för att ge andra förare mer tid att reagera på dina rörelser.

Tålig och hållbar LED-belysning

Du vill ha klara och snygga billampor, men du vill inte behöva byta ut lampor som gått sönder. Just detta är en av vanliga strålkastares svaghet – ju kraftfullare lampa, desto kortare livslängd. Lysdioder med samma ljusintensitet håller mycket längre. Och Philips Ultinon LED-lamporna har extra motståndskraft mot värme och vibrationer, vilket gör dem till det perfekta valet för långvariga prestanda.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.

  2. .