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Utgått

Ultinon Essential LEDStrålkastarlampa

11972UE2X2

3.8
| (256) Recensioner
Stick ut från mängden
Helt nya Philips Ultinon Essential LED ger dig bäst värde för pengarna. Den levereras i en kompakt allt-i-ett-design med kraftfull ljusstyrka, snyggt utseende, teknik med dubbel värmeavledning och med kompatibilitet för 12 V och 24 V.
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Snygg LED-belysning som är enkel att montera

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  • Typ av lampa: H7

  • 6 500 K snyggt vitt ljus

  • Kompakt design för bättre passform

  • Kompatibel med de flesta bilar

  • Antal lampor: 2

Få ett snyggt, vitt ljus

Få ett snyggt, vitt ljus

Du kan anpassa din bil med Philips Ultinon Essential LED-strålkastarlampor för att få en modern och exklusiv stil. Med en färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin projicerar de här lamporna ett modernt vitt ljus så att du alltid kan sticka ut från mängden med en snygg ljuskägla.

Utmärkt kylning via effektiv värmeavledning

Utmärkt kylning via effektiv värmeavledning

Optimala prestanda med överlägsen hållbarhet gör att Philips Ultinon Essential LED-strålkastarlampor ligger i framkant när det gäller LED-teknik. Tack vare den dubbla värmeavledningsmekanismen – inbyggd fläkt och en kylfläns i aluminium med anodiserande beläggning – sprider de här LED-strålkastarlamporna värmen mer effektivt. De kan användas med högsta ljusstyrka under en längre tid.

Kompakt allt-i-ett-design för användning med plug-and-play

Kompakt allt-i-ett-design för användning med plug-and-play

Philips Ultinon Essential LED har en helt ny lampdesign som integrerar elektroniken i drivenheten i höljet, vilket ger mer utrymme för lampan i strålkastaren och gör den enklare att montera. Använd plug-and-play-upplevelsen: designen i ett stycke gör det enkelt att ta ut mittringen uppifrån utan att skruva loss den. Philips Ultinon Essential LED med sin kompakta design passar en mängd olika bilmodeller och kan enkelt installeras av specialistmekaniker.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lagliga krav.