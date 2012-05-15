ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert

VisionPlusBättre säkerhet och komfort

12258VPB1

4
| (3) Recensioner
Känn dig trygg, kör säkert
Philips VisionPlus strålkastarlampor ger 60 % bättre sikt för att förare ska kunna se längre och få ökad säkerhet och komfort. VisionPlus erbjuder hög prestanda och är riktigt prisvärd, vilket gör den till rätt val för dagens krävande förare.
Visa alla fördelar

Upp till 60 % bättre sikt: snabba reaktioner sparar liv

Känn dig trygg, kör säkert

  • Typ av lampa: H1

  • 12 V, 55 W

  • Upp till 60 % bättre sikt

  • Ultratålig billampa

  • Antal lampor: 1

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.0

av 5

3

Recensioner

2
1

15/05/2012

España

España

La mejor lampara del mercado

Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

15/05/2012

España

España

PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.

ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad

09/10/2015

France

France

un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement

j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.