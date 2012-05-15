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12258VPB1
Typ av lampa: H1
12 V, 55 W
Upp till 60 % bättre sikt
Ultratålig billampa
Antal lampor: 1
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda
Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.
4.0
av 5
3
Recensioner
Isma
15/05/2012
España
La mejor lampara del mercado
Llevo conduciendo muchos años y casi siempre de noche, y Son las mejores lamparas que he montado , en mis coches, en verdad Se nota ese extra de luz. Gracias. Ismael HG
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
MC93
15/05/2012
España
PRODUCTO DE PRIMERA CALIDAD.
ESTAS LUCES SON ESTUPENDAS. EL PROBLEMA VIENE CUANDO LAS TIENES QUE COMPRAR. GRACIAS QUE PODEMOS HACERLO ONLINE.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Mayor seguridad y comodidad
loeb
09/10/2015
France
un peu plus ,certes ,mais quelques mois seulement
j'ai acheté un kit de 2 ampoules h1 ,les ai changé ensemble (sur citroen c4) . une des 2 est morte apres environ 1 an de service . je rachete un kit de 2 ,les change ensemble ,et la une des 2 rend l'âme après 4 mois de service seulement . elles n'ont pas grillé sur le meme coté ,je n'ai pas de probleme d'intensité electrique ,bonne batterie et alternateur vérifie. il s'agit bien de la qualité de ses ampoules qui valent bien plus cher qu'une halogène classique .
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12258VPB1 Sécurité et confort accrus