En förstklassig körupplevelse med den kraftfulla vita xenoneffekten

Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.