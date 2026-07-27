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Utgått
12336WHVB1
Typ av lampa: H3
1-pack
12 V, 55 W
Typ
WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blända bilen framför.
Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.
Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)
Recensioner
Jämfört med vanliga halogenlampor
Användningen varierar beroende på lamptyp