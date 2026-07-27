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  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

Utgått

WhiteVisionstrålkastarglödlampa för bil

12336WHVB1

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
Med Philips WhiteVision-lampor får strålkastarna en kraftfull vit xenoneffekt så att nattkörningen blir så bra som möjligt. WhiteVision har en högre ljusstyrka med 60 % vitare ljus, vilket gör att lampan är både snygg och säker.&lt;br>
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Kraftfull vit xenoneffekt

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

  • Typ av lampa: H3

  • 1-pack

  • 12 V, 55 W

  • Typ

100 % godkända för användning i trafiken, 100 % intensivt vitt ljus

WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blända bilen framför.

En förstklassig körupplevelse med den kraftfulla vita xenoneffekten

Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.

Klassens längsta livslängd för utökad körkomfort

Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med vanliga halogenlampor

  2. Användningen varierar beroende på lamptyp