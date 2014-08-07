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Utgått
12342CVPBS2
Typ av lampa: H4
2-pack
12 V, 60/55 W
För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive
Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.
ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.
4.3
av 5
4
Recensioner
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
OllieBommel
07/08/2014
Nederland
Veel meer licht! Het vleugje blauw is beperkt.
De ColorVision lampen geven volgens Philips 60% meer licht. Dit is goed te merken bij mijn Golf IV, de lampen schijnen breder en verder!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
airvk
18/07/2014
Nederland
Extra licht is fijn, maar blauwe gloed is minimaal
Ik merk dat er meer licht is dan met mijn oude lampen, Alleen mensen kopen de lamp door de kleur, daar had ik meer van verwacht...
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPBS2 Blauwe autolamp