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Utgått
Få en ny stil med belysning
Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.
Typ av lampa: H4
2-pack
12 V, 60/55 W
För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive
Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.
ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.
3.8
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
StefWV87
13/03/2017
Nederland
Leuk effect, jammer van de korte levensduur
Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Philemon84
08/08/2014
Nederland
Weer even iets anders
Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Luna01
21/07/2014
Nederland
Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten
De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp