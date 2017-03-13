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Utgått

ColorVisionLila strålkastarlampa för bil

12342CVPPS2

3.8

| (4) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Få en ny stil med belysning

Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.

Visa alla fördelar

Sätt lite färg på tillvaron

Få en ny stil med belysning

  • Typ av lampa: H4

  • 2-pack

  • 12 V, 60/55 W

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken

ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler och levereras med ett certifieringskort för att bevisa att de är godkända för användning i trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

4

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

5
2
1

13/03/2017

Nederland

Nederland

Leuk effect, jammer van de korte levensduur

Ik heb deze lampen sinds augustus 2016 en het ziet er heel tof uit, omdat mijn auto ook paars is :-) Helaas nu 6-7 maanden later heeft de eerste lamp het al begeven en (moet helaas) naar de garage om mijn lamp wederom te vervangen. Omdat mijn gril en bumper er een gedeelte af moeten bij het vervangen had ik voor de lampen van Philpis gekozen in de hoop zeker een hele lange poos met mn lampen te doen...

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

08/08/2014

Nederland

Nederland

Weer even iets anders

Sedert een week of 4 rijd ik met de Philips Colorvision paarse autolampen in een witte Citroen C1. Zoiets verwacht je niet bij een dergelijke auto maar het geeft weer een heel andere look. Goed zichtbaar, ook overdag!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

21/07/2014

Nederland

Nederland

Leuke subtiele kleurtint toegevoegd aan je autolichten

De kleur is heel subtiel en daarom zo leuk. Zeker voor kleine auto's een aanrader.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12342CVPPS2 Paarse autolamp

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