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12342LLECOB1
Typ av lampa: H4
12 V, 60/55 W
Lång livslängd, färre byten
Mycket tålig lampa
Antal lampor: 1
Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda
Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.
Med Philips LongLife EcoVision behöver förare inte oroa sig för ett glödlampsbyte på minst 100 000 km.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering