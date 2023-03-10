Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Typ av lampa: H4
12 V, 60/55 W
Upp till 30 % bättre sikt
Prisvärd
Antal lampor: 1
Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna eftersom vi vet att vårt högkvalitativa ljus en dag kan rädda liv
Ljus är en grundläggande del av körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor. Philips främjar aktivt säkerhetsskydd för att förhindra olyckor genom att öka den allmänna sikten och belysningen av vägen.
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
4.5
av 5
4
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Verifierad köpare
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Fördelar
scherp en helder licht
Nackdelar
geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Vision 12342PRB1 Meer zicht
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Vision 12342PRB1 Meer zicht
srsasris
19/09/2011
Nederland
Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid
Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Vision 12342PRB1 Meer zicht
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Vision 12342PRB1 Meer zicht
efren5231
04/12/2013
España
calidad
Tengo las luces halogenas en mi coche y desde hace año y medio que no las cambio.antes las cambiaba cada dos por tres. Calidad y duración.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Vision 12342PRB1 Más visión
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Vision 12342PRB1 Más visión