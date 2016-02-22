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12342PRC1
Typ av lampa: H4
12 V, 60/55 W
Upp till 30 % bättre sikt
Prisvärd
Antal lampor: 1
Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna eftersom vi vet att vårt högkvalitativa ljus en dag kan rädda liv
Ljus är en grundläggande del av körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor. Philips främjar aktivt säkerhetsskydd för att förhindra olyckor genom att öka den allmänna sikten och belysningen av vägen.
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
2.0
av 5
1
Recension
keynes
22/02/2016
España
como es posible?
En el carreful 7.95, en una gasolinera 11.95.......en amazon 1.95 €. No duran nada comparadas con las philips de antes(lo mismo para Hella ,Osram........que amarillean con el tiempo y pierden intensidad.......PERO NO SE FUNDEN al año.Conclusion o se consiguen a 2 € o menos o no merecen la pena ,ni estas ni ninguna.Es tecnologia de los años 50 a precios de escandalo. ideales para poligoneros. Ya me explico porque hay tanto gañán con los faros fundidos.........
Den här recensionen skrevs för Vision 12342PRC1 Más visión
Den här recensionen skrevs för Vision 12342PRC1 Más visión