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12342PRC2
Typ av lampa: H4
12 V, 60/55 W
Upp till 30 % bättre sikt
Prisvärd
Antal lampor: 2
Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna eftersom vi vet att vårt högkvalitativa ljus en dag kan rädda liv
Ljus är en grundläggande del av körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor. Philips främjar aktivt säkerhetsskydd för att förhindra olyckor genom att öka den allmänna sikten och belysningen av vägen.
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering