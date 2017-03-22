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Utgått
12342RVB1
Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
Philips RacingVision-billampor är det perfekta valet för passionerade bilförare. Med en otrolig prestanda på upp till 150 % mer ljusstyrka kan du reagera snabbare och få en tryggare, mer spännande körupplevelse.
Typ av lampa: H4
1-pack
12 V, 60/55 W
Vid mörkerkörning behöver du ha bästa möjliga sikt. Ju längre du kan se klart, desto snabbare kan du reagera på det som dyker upp på vägen. Philips RacingVision-strålkastare förbättrar din sikt med upp till 150 % mer ljusstyrka. Du ser hinder på vägen tidigare än med andra, mindre kraftfulla halogenlampor. På så sätt kan du njuta av en säkrare och trevligare resa.
Med bättre, ljusstarkare lampor du kan prestera bättre på vägen. Med sin optimerade glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gastryck, krombeläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas, skapar Philips RacingVision-strålkastarlampor en ny standard för fordonsindustrin. Dessa strålkastare, som utformats för prestanda och synlighet, ger en mer avslappnad, kontrollerad och rolig körupplevelse.
Sportiga förare förväntar sig mer prestanda från sina bilar. Med upp till 150 % mer ljusstyrka på vägen är Philips RacingVision rustad att ge dig en rolig upplevelse, offroad och på vägen.
Utmärkelser
1.0
av 5
1
Recension
flyer8210
22/03/2017
France
PAYER CHER POUR PEU
PRIX EXORBITIF POUR UNE DUREE DE VIE RIDICULE (2mois). A NE PAS ACHETER.
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVB1 Lampe pour éclairage avant