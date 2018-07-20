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Utgått
12342RVS2
Typ av lampa: H4
2-pack
12 V, 60/55 W
Vid mörkerkörning behöver du ha bästa möjliga sikt. Ju längre du kan se klart, desto snabbare kan du reagera på det som dyker upp på vägen. Philips RacingVision-strålkastare förbättrar din sikt med upp till 150 % mer ljusstyrka. Du ser hinder på vägen tidigare än med andra, mindre kraftfulla halogenlampor. På så sätt kan du njuta av en säkrare och trevligare resa.
Med bättre, ljusstarkare lampor du kan prestera bättre på vägen. Med sin optimerade glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gastryck, krombeläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas, skapar Philips RacingVision-strålkastarlampor en ny standard för fordonsindustrin. Dessa strålkastare, som utformats för prestanda och synlighet, ger en mer avslappnad, kontrollerad och rolig körupplevelse.
Sportiga förare förväntar sig mer prestanda från sina bilar. Med upp till 150 % mer ljusstyrka på vägen är Philips RacingVision rustad att ge dig en rolig upplevelse, offroad och på vägen.
2.5
av 5
8
Recensioner
farubel
20/07/2018
België
Philips RacingVision koplamp auto
super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 koplamp auto
Weingaertner13
15/11/2016
Österreich
Verifierad köpare
Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,
Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe
Tensa
18/07/2017
Italia
Verifierad köpare
mi aspettavo di meglio
qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto