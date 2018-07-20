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  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
  • Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats

Utgått

RacingVisionstrålkastarlampa för bil

12342RVS2

2.5
| (8) Recensioner
Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats
Philips RacingVision-billampor är det perfekta valet för passionerade bilförare. Med en otrolig prestanda på upp till 150 % mer ljusstyrka kan du reagera snabbare och få en tryggare, mer spännande körupplevelse.
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Tänj på gränserna för lamporna och körningen

Kanske den starkaste halogenlampa som någonsin producerats

  • Typ av lampa: H4

  • 2-pack

  • 12 V, 60/55 W

Se längre och reagera snabbare med upp till 150 % mer ljusstyrka

Vid mörkerkörning behöver du ha bästa möjliga sikt. Ju längre du kan se klart, desto snabbare kan du reagera på det som dyker upp på vägen. Philips RacingVision-strålkastare förbättrar din sikt med upp till 150 % mer ljusstyrka. Du ser hinder på vägen tidigare än med andra, mindre kraftfulla halogenlampor. På så sätt kan du njuta av en säkrare och trevligare resa.

En av de starkaste lamporna för utmärkt ljusprestanda

Med bättre, ljusstarkare lampor du kan prestera bättre på vägen. Med sin optimerade glödtrådsgeometri med hög precision, upp till 13 bars gastryck, krombeläggning med hög precision och högkvalitativt UV-kvartsglas, skapar Philips RacingVision-strålkastarlampor en ny standard för fordonsindustrin. Dessa strålkastare, som utformats för prestanda och synlighet, ger en mer avslappnad, kontrollerad och rolig körupplevelse.

Starkare ljus för sportiga förare

Sportiga förare förväntar sig mer prestanda från sina bilar. Med upp till 150 % mer ljusstyrka på vägen är Philips RacingVision rustad att ge dig en rolig upplevelse, offroad och på vägen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.5

av 5

8

Recensioner

4
2

20/07/2018

België

België

Philips RacingVision koplamp auto

super goed en veel licht en mooie wit als je in de dokker rijd in frankrijk daarvoor had in ik X-treme ook zeer goed

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 koplamp auto

15/11/2016

Österreich

Österreich

Verifierad köpare

Sehr gute lichtstarke H4 Lampe,

Ungewöhnlich helles, aber blendfreies Licht. Vermittelt mehr Sicherheit bei Dunkelheit.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 Fahrzeugscheinwerferlampe

18/07/2017

Italia

Italia

Verifierad köpare

mi aspettavo di meglio

qeuste lampadine sono un buon acquisto in caso di sostituzione in caso quelle vecchie non funzionano più, io le ho prese per migliorare la visibilità, e onestamente mi aspettavo molto di più. vengono spedite in un pacchetto fatto appositamente con la sede h4 la lampada è protetta bene ad urti del pacco, la temperatura della luce è leggermente meno gialla delle lampadine classiche sull'anabbagliante, mentre se si accendono gli abbaglianti fissi, la luce emessa diventa più azzurrina e piacevole.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för RacingVision 12342RVS2 lampada fari auto

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