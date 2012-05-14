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VisionPlusBättre säkerhet och komfort

12342VPB1

3.9
| (7) Recensioner
Känn dig trygg, kör säkert
Philips VisionPlus strålkastarlampor ger 60 % bättre sikt för att förare ska kunna se längre och få ökad säkerhet och komfort. VisionPlus erbjuder hög prestanda och är riktigt prisvärd, vilket gör den till rätt val för dagens krävande förare.
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Upp till 60 % bättre sikt: snabba reaktioner sparar liv

Känn dig trygg, kör säkert

  • Typ av lampa: H4

  • 12 V, 60/55 W

  • Upp till 60 % bättre sikt

  • Ultratålig billampa

  • Antal lampor: 1

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

7

Recensioner

4
3
2

14/05/2012

United Kingdom

United Kingdom

AWESOME PRODUCT FOR CAR

ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort

21/03/2015

España

España

La mejor H4 del mercado

No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad

16/02/2013

Nederland

Nederland

uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst

lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort

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