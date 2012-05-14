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12342VPB1
Typ av lampa: H4
12 V, 60/55 W
Upp till 60 % bättre sikt
Ultratålig billampa
Antal lampor: 1
I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.
Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda
Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.
3.9
av 5
7
Recensioner
DILLU8786
14/05/2012
United Kingdom
AWESOME PRODUCT FOR CAR
ITS AN AWESOME PRODUCT FOR CARS WHEN YOU ARE DRIVING ON HIGHWAYS I WOULD RECOMMEND THIS PRODUCT.................
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Greater safety and comfort
Raimon
21/03/2015
España
La mejor H4 del mercado
No veo demasiado bien de noche, habiendo probado la xtreme y resto de alta gama de philips y otras marcas, los 1650 lumen y la tonalidad de color de la Vision Plus proporciona la mejor vision nocturna del mercado. Toda bombilla con filtro azul creo empeora la vision, esa es mi experiencia.
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Mayor seguridad y comodidad
Jandejong
16/02/2013
Nederland
uitstekende kwaliteit lamp. zeer goede levensduur en lichtopbrengst
lampen nu 2,5 jaar in gebruik. niet dagelijks maar hebben al redelijk veel branduren achter de rug,en doen het nog uitstekend. lampen geven duidelijk witter en meer licht dan een standaard h4 lamp.ben zeer tevreden. lamp ziet degelijk uit.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisionPlus 12342VPB1 Meer veiligheid en comfort