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  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

Utgått

WhiteVisionstrålkastarglödlampa för bil

12342WHVB1

3.4
| (5) Recensioner
Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
Med Philips WhiteVision-lampor får strålkastarna en kraftfull vit xenoneffekt så att nattkörningen blir så bra som möjligt. WhiteVision har en högre ljusstyrka med 60 % vitare ljus, vilket gör att lampan är både snygg och säker.&lt;br>
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Kraftfull vit xenoneffekt

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

  • Typ av lampa: H4

  • 1-pack

  • 12 V, 60/55 W

  • Typ

100 % godkända för användning i trafiken, 100 % intensivt vitt ljus

WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blända bilen framför.

En förstklassig körupplevelse med den kraftfulla vita xenoneffekten

Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.

Klassens längsta livslängd för utökad körkomfort

Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

5

Recensioner

2

07/04/2017

Nederland

Nederland

Gewoon goed

Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen

15/01/2017

España

España

Las mas blancas que he probado

He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

25/11/2014

España

España

Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete

Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med vanliga halogenlampor

  2. Användningen varierar beroende på lamptyp