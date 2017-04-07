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Utgått
12342WHVB1
Typ av lampa: H4
1-pack
12 V, 60/55 W
Typ
WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blända bilen framför.
Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.
Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)
3.4
av 5
5
Recensioner
Willempieces
07/04/2017
Nederland
Gewoon goed
Als natuurkundige heb ik het voordeel dat ik een beeld heb bij 4300 K en 1500 lux, maar dit vertaalt zich bij dit product ook als geweldige zichtbaarheid. 4300 K is nog een beetje gelig, dat ligt niet aan Philips maar aan het feit dat 4300 K geel is. Als Philips 4300 K als perfect wit zou kunnen laten lijken wonnen ze dit jaar nog de nobelprijs. Als je echt wit licht wil, zoek dan naar 6000 K of 8000 K, maar wees bereid (veel) meer te betalen dan dit erg scherp geprijsd product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Koplampen
Toño57
15/01/2017
España
Las mas blancas que he probado
He probado todo tipo de bombillas. Estas creo que dan la luz mas blanca de todas. De momento no se han fundido, llevo casi dos años con ellas. Las recomiendo encarecidamente. El problema es encontrarlas, no están disponibles en la mayoría de establecimientos.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
salvi
25/11/2014
España
Mas luz y mas blanca. Cumple lo que promete
Destacan su mayor luminosidad y alcance que las lamparas que trae de serie un el nissan juke(H4). La unica preocupacion la duracion tanto de la lampara como la del faro dado que la temperatura aumenta considerablemente
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVB1 Faros delanteros
Jämfört med vanliga halogenlampor
Användningen varierar beroende på lamptyp