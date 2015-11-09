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Utgått
12342WHVSM
Typ av lampa: H4
2+2-pack
12 V, 60/55 W
W5W-positionslampor medföljer
Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.
WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blända bilen framför.
Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)
3.0
av 5
8
Recensioner
Jarppi
09/11/2015
Suomi
Nimensä veroinen tuote
Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.
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Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo
matwra
30/04/2015
Italia
Ottime, coprono bene gli angoli
Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
beppe94
28/03/2015
Italia
pubblicità corrispondente alla realtà!
montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto