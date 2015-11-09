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  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
  • Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

Utgått

WhiteVisionstrålkastarlampa för bil

12342WHVSM

3
| (8) Recensioner
Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet
Med Philips WhiteVision-lampor får strålkastarna en kraftfull vit xenoneffekt så att nattkörningen blir så bra som möjligt. WhiteVision har en högre ljusstyrka med 60 % vitare ljus, vilket gör att lampan är både snygg och säker.&lt;br>
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Kraftfull vit xenoneffekt

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

  • Typ av lampa: H4

  • 2+2-pack

  • 12 V, 60/55 W

  • W5W-positionslampor medföljer

En förstklassig körupplevelse med den kraftfulla vita xenoneffekten

Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.

100 % godkända för användning i trafiken, 100 % intensivt vitt ljus

WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blända bilen framför.

Klassens längsta livslängd för utökad körkomfort

Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

8

Recensioner

4

09/11/2015

Suomi

Suomi

Nimensä veroinen tuote

Olen kokeillut kaikkia markkinoilla olevia korkean värilämpötilan halogenpolttimoita ja nämä ovat kyllä aivan ylivertaiset. Valo on kaikista H4-polttimoista kiistattomasti valkoisinta. Sinertävämpi valo ei ole ainoastaan tyylikkäämpi vaan parantaa myös kontrastinäkymää huomattavasti. Tiemerkinnät ja opastekyltit tuntuvat suorastaan loistavan pimeässä näiden kanssa. Ei tulisi mieleenkään käyttää enää muita polttimoita.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM auton ajovalopolttimo

30/04/2015

Italia

Italia

Ottime, coprono bene gli angoli

Montate su jeep wrangler H4, veramente belle, luce fredda ma non troppo, equilibrate, gli abbaglianti sono leggermente più caldi degli anabbaglianti.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

28/03/2015

Italia

Italia

pubblicità corrispondente alla realtà!

montate su punto 3a serie su anabbaglianti in versione h7 e devo dire che avendone provate altre, queste sono le uniche alogene che guadagnando in temperatura di colore non perdono in luminosità, anzi la migliorano. La temperatura di colore è bianco puro senza riflessi azzurrati. Rappresentano il giusto compromesso tra stile e prestazioni, insomma ottime alogene!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för WhiteVision 12342WHVSM lampadina fari auto

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