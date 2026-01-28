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VisionBättre sikt

12580B1

3.8
| (256) Recensioner
Känn dig trygg, kör säkert
Den bästa kompromissen med en ljusstråle till ett väldigt fördelaktigt pris med originalutrustningskvalitet för ökad säkerhet och komfort.
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Originalutrustning

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  • Typ av lampa: H15

  • 12 V, 55/15 W

  • Upp till 30 % bättre sikt

  • Prisvärd

  • Antal lampor: 1

Optimerad livslängd och hållbarhet

Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna eftersom vi vet att vårt högkvalitativa ljus en dag kan rädda liv

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Philips produkter för fordon anses vara bäst i klassen, både på marknaden för originalutrustning och eftermarknaden. Våra produkter, som tillverkats av högkvalitativa material och testas enligt de högsta specifikationerna, är utvecklade för att maximera våra kunders säkerhet och bekvämlighet under körningen. Hela produktutbudet är noggrant testat, kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Vi rekommenderar att du byter ut dem samtidigt så att du får samma belysningsprestanda i båda strålkastarna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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