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LongLife EcoVisionLängre hållbarhet

12644LLC1

3.8
| (256) Recensioner
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Philips LongLife EcoVision strålkastarlampor varar mycket längre än standardlampor. Det gör dem till det naturliga valet för förare som vill minska underhållsarbetet på fordonen.
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Längre livslängd, färre byten

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  • Typ av lampa: H19

  • 12 V, 60/55 W

  • Lång livslängd, färre byten

  • Mycket tålig lampa

  • Antal lampor: 1

Det behövs inga byten på upp till 1 500 timmar

Det är de högkvalitativa materialen och den robusta glödtrådsdesignen som gör att Philips LongLife EcoVision-lampor håller i upp till 1 500 timmar. Det innebär att du ägnar mindre tid åt att byta lampor som gått sönder, vilket minimerar underhåll. Philips LongLife EcoVision-lampornas hållbarhet gör att de även passar perfekt för bilar med högre spänning.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips produkter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga produktionsstandarder. X-LongLife EcoVision är kompatibla med de flesta bilmodeller, bl.a. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota och Volkswagen. Se produktväljarguiden för mer information.

Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och klarar extrema temperaturer, fuktighet och vibrationer, vilket eliminerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 ºC och glas 800 ºC) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Med högre tryck inuti lampan kan UV-kvartsglaset producera ett kraftigare ljus.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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