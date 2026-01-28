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12644LLC1
Typ av lampa: H19
12 V, 60/55 W
Lång livslängd, färre byten
Mycket tålig lampa
Antal lampor: 1
Det är de högkvalitativa materialen och den robusta glödtrådsdesignen som gör att Philips LongLife EcoVision-lampor håller i upp till 1 500 timmar. Det innebär att du ägnar mindre tid åt att byta lampor som gått sönder, vilket minimerar underhåll. Philips LongLife EcoVision-lampornas hållbarhet gör att de även passar perfekt för bilar med högre spänning.
Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips produkter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga produktionsstandarder. X-LongLife EcoVision är kompatibla med de flesta bilmodeller, bl.a. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota och Volkswagen. Se produktväljarguiden för mer information.
UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och klarar extrema temperaturer, fuktighet och vibrationer, vilket eliminerar risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 ºC och glas 800 ºC) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Med högre tryck inuti lampan kan UV-kvartsglaset producera ett kraftigare ljus.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering