ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design
  • Bättre ljus och snyggare design

Utgått

X-tremeVision LEDsignallampa för bil

12764X2

1
| (1) Recension
Bättre ljus och snyggare design
Byt till Philips X-tremeUltinon LED [~PY21W], intensivt gula blinkers, för säker och modern körning. De är kraftfulla, exakta och snygga så att du kan signalera säkert – och med stil. I denna version inkluderas varningsborttagare.
Visa alla fördelar

Starkt, tåligt och levande LED-signalljus

Bättre ljus och snyggare design

  • LED-AMB [~PY21W] +CANbus

  • Antal lampor: 2

  • 12 V, intensiv gul

  • Avancerat bilsystem

Signalera din avsikt med starkare belysning

Att signalera bilens avsedda rörelser är livsviktigt för din säkerhet. För att undvika kollisioner måste andra människor veta vad du tänker göra. Och behovet av starkt och levande signalljus är ännu viktigare när dåligt väder försämrar sikten. Signallamporna Philips X-tremeUltinon LED ger en dagsljusliknade effekt och upp till 6 000 K för backljus och positionslyktor. Med intensivare färger för blinkers och bromsljus som tänds direkt och ger ett jämnt och välriktat ljus får andra förare mer tid på sig att reagera på dina rörelser.

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningsvisarna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.

Intensivt gula blinkers för att synas bättre

Philips LED-blinkers i en levande gul färg gör dina avsikter tydligare för den omgivande trafiken. Intensivt gul färg innebär ökad säkerhet både för dig och för andra runt omkring dig.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

1.0

av 5

1

Recension

5
4
3
2

02/02/2015

Italia

Italia

Mi aspettavo di più....

La coppia di lampadine acquistate funzionano con problemi: Lampadina A : 1 diodo emette luce ambra molto intensa ; il diodo sulla faccia opposta emette luce quasi bianca. Lampadina B : entrambi i diodi emettono luce quasi bianca Non posso utilizzarle perchè la differenza di luce rispetto ad una lampadina tradizionale ad incandescenza è troppo evidente: non riproduce l'esatto colore arancio ambra.

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision LED 12764X2 lampadina di segnalazione per auto

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.