Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Trots att det främsta syftet med ytterbelysning är att hjälpa dig att se och att synas finns det ingen anledning till att inte se bra ut samtidigt. Om du vill uppgradera din stil, utan att köpa en nyare bil, är det en bra idé att byta ut din ytterbelysning mot LED-lampor. Uppgradera din ytterbelysning med mer intensivt röd för bromsljusen, levande gult för körriktningsvisarna och klart vitt ljus för positionslyktor och backlamporna. Din bil representerar dig – så visa din stil med Philips LED-signalljus.