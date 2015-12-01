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Utgått
Daylight guide
12 V
15 W
Enkel installation med det smarta systemet med klämmor. Montera fästena i en hålighet och klicka modulerna på plats. Modulerna låses på plats och skyddas från stöld.
Vår DayLight-lösning är på dygnet runt. Under dagen gör LED Daylight att bilen syns bättre och upptäcks snabbare av andra förare och fotgängare som rör sig i motsatt riktning, vilket förbättrar säkerheten på vägen. Systemet dimras automatiskt på kvällen.
Det robusta aluminiumhöljet förhindrar korrosion och är vädertåligt: vatten, salt, sand och damm har ingen chans. Resultatet är en lång livslängd och inget underhåll.
4.6
av 5
18
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Doney
01/12/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Fantastic DRL's
Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.
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Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Fire26662
03/07/2015
United Kingdom
Excellent product.
Easy to fit, look really good. Really really pleased.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
phil36
21/03/2015
United Kingdom
Great Product
Have just had these lights fitted to my Toyota RAV4 by an Auto Electrician. Took just under 2 hours, wiring straightforward and fitting brackets in Grille at same height as Fog Lights also straight forward and looks as if they were factory fitted. Dimming etc. works as it should, no extra switches or modules needed. Very pleased with finished result and performance of lights, quite bright, especially in the dark. Car is a dark Grey so think these will be a good safety feature especially at dusk or dawn. Can recommend to any car owner.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights