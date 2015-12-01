ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt
  • Exklusivt utseende, maximal sikt

Utgått

DayLightGuideLED-varselljus

12825WLEDX1

4.6
| (18) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Exklusivt utseende, maximal sikt
Den nya generationen Luxeon LED-varselljus med hög effekt gör åkturen både säker och stilfull så att du får utökad sikt både dag och natt.&lt;br>
Visa alla fördelar

för en säker och stilfull åktur

Exklusivt utseende, maximal sikt

  • Daylight guide

  • 12 V

  • 15 W

Smart system med klämmor

Smart system med klämmor

Enkel installation med det smarta systemet med klämmor. Montera fästena i en hålighet och klicka modulerna på plats. Modulerna låses på plats och skyddas från stöld.

Dimbar: på dygnet runt

Dimbar: på dygnet runt

Vår DayLight-lösning är på dygnet runt. Under dagen gör LED Daylight att bilen syns bättre och upptäcks snabbare av andra förare och fotgängare som rör sig i motsatt riktning, vilket förbättrar säkerheten på vägen. Systemet dimras automatiskt på kvällen.

Aluminiumhölje av högsta kavlitet

Aluminiumhölje av högsta kavlitet

Det robusta aluminiumhöljet förhindrar korrosion och är vädertåligt: vatten, salt, sand och damm har ingen chans. Resultatet är en lång livslängd och inget underhåll.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.6

av 5

18

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

3
2

01/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Fantastic DRL's

Very easy to install providing you have a 12v reader (only a couple of £s from a car shop). Instructions are easy to read and understand the only tricky bit is fitting the brackets depending on your bumper. The DRL's stay on for a short time after you turn your engine off which is handy to light up your path walking to the house at night. They automatically dim when you put your lights on and i must say i feel safer that i am visible to other motorists on these winter nights.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

03/07/2015

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product.

Easy to fit, look really good. Really really pleased.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

21/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

Have just had these lights fitted to my Toyota RAV4 by an Auto Electrician. Took just under 2 hours, wiring straightforward and fitting brackets in Grille at same height as Fog Lights also straight forward and looks as if they were factory fitted. Dimming etc. works as it should, no extra switches or modules needed. Very pleased with finished result and performance of lights, quite bright, especially in the dark. Car is a dark Grey so think these will be a good safety feature especially at dusk or dawn. Can recommend to any car owner.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLightGuide 12825WLEDX1 LED Daytime running lights

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.