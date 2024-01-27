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DayLight 9LED-varselljus

12831WLEDX1

3.9
| (21) Recensioner
God sikt för maximal säkerhet
Tredje generationens Philips varselljus (DRL) är både snygga och ger ökad synlighet. Tack vare den förnyade optiska designen är Philips Daylight9 mer flexibel att montera. Det är en lösning som är EU-godkänd för användning i trafik och får bilen att sticka ut från mängden.
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Ljusstarka och snygga ur alla vinklar

God sikt för maximal säkerhet

  • Daylight 9

  • 12 V

  • 16 W

Montering i flera vinklar för brett synfält

Montering i flera vinklar för brett synfält

Montering i flera vinklar för brett synfält

Ny optisk design med 9 LED-punkter

Ny optisk design med 9 LED-punkter

Modernare linsoptik ger bättre belysning. Vinkeln under vilken en laglig mängd ljus projiceras på vägen blir större tack vare den nya utformningen.

Lagenliga monteringsvinklar på stötfångare upp till + / -40°

Lagenliga monteringsvinklar på stötfångare upp till + / -40°

Modulernas monteringsintervall är utökat till + /- 40 grader horisontellt, + /- 2 grader vertikalt och + /- 32 grader diagonalt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

21

Recensioner

2

27/01/2024

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A Great Enhancement To My Car

These lights are so easy to install, in all it took me no longer than a couple of hours and I’m 80 years old so not exactly a whiz kid. Everything required is included in the kit, the cables are plenty long enough and most important of all is that the fitting instructions are in big enough print to read. I looked at all available options from £30 to £130 and I am definitely made the right choice wit these.

Fördelar

Look good, easy to fit, and great value

Nackdelar

Non so far

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

05/09/2015

United Kingdom

United Kingdom

9 LEDs daylight bright

Except for one ballast in the control box which was defective and needed replacement, LED lights are bright as daytime running lights. Product was discontinued but instead Philips should produce higher than 9 LEDs and ensure quality without defective ballast in the control box of the 12831WLEDX1.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

23/03/2015

United Kingdom

United Kingdom

Looks like factory fitted.

After a lot of planning fitted into grill of pug 206 a treat. Wireing & lights of good quality & instructions fairly clear. Only problem was one light looked dimmer, this was cured by wedging cut off cable tie strips under lamp to tip it up slightly.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DayLight 9 12831WLEDX1 LED Daytime running lights

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