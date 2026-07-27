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  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.

Utgått

X-tremeUltinon LEDDimljuslampa för bilar

12834UNIX2

Ljusare. Vitare. Starkare.
Philips X-treme Ultinon LED-dimljus ger dig förstklassig LUXEON LED med 6000 Kelvin. Vår patenterade SafeBeam-teknik projicerar 200 % starkare ljus exakt där du behöver det. Byggd med avancerad AirFlux design för att hålla.
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Starkt vitt LED-dimljus för ett förstklassigt utseende

Ljusare. Vitare. Starkare.

  • LED-DIMLJUS [~H8/H11/H16]

  • 6 000 K

  • +200 % starkare ljus

  • Avancerat bilsystem

6 000 Kelvin färgtemperatur för klart, vitt ljus

Philips X-tremeUltinon LED-dimljuslampor har en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin och bygger på Automotive Grade LUXEON-teknik som ger en klar, vit, dagsljusliknande ljusstråle. Med bättre synfält kan du lättare upptäcka hinder och välja den perfekta körlinjen. Eftersom du inte behöver anstränga dig för att se terrängen framför dig, blir mörkerkörningen både behagligare och trevligare med de starka lamporna.

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Bilen är ett uttryck för vem du är, så visa vilken stil du har med Philips LED-dimljus. Istället för gult, får du ett klart, vitt och modernt ljus. Smarta bilförare väljer Philips LED-dimljuslampor för en riktigt snygg look.

Rikta det kraftfulla, starka ljuset exakt dit du vill ha det

Rikta det kraftfulla, starka ljuset exakt dit du vill ha det

De bästa billamporna är inte bara de som ger det starkaste ljuset. Att skapa extra ljusstarka LED-lampor för bilar är den lättaste uppgiften. Det är vad du gör med det extra ljuset som har betydelse. Okontrollerat klart ljus är inte perfekt vid bilkörning och kan skapa farlig bländning. Philips LED-dimljuslampa med SafeBeam-teknik koncentrerar ljuset där du bäst behöver det. Den enhetliga och exakta ljuskäglan är utformad i enlighet med trafiksäkerhetsregler för halogenstrålkastare. Med mer exakt kontroll på ljuset får du bättre sikt och det gör dig till en bättre och säkrare förare i mörker.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.