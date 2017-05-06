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Utgått
12901HPX2
LED-HL [~H4]
6 500 K
Upp till 200 % starkare ljus<br>
Avancerat bilsystem
Philips X-tremeUltinon LED-strålkastare för bilar har en intensiv klar ljusstråle och förbättrar din sikt med upp till 200 %. När du väl har upplevt den här dagsljuslika effekten kommer du alltid att föredra LED-ljus. Ju mer du ser, desto bättre kan du prestera. Du reagerar snabbare och är säkrare. Låt inte mörkret vinna utan välj Philips och börja köra mörkerkörning med större självförtroende och kontroll.
Philips X-tremeUltinon LED-strålkastare har en färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin som ger en klar, vit, dagsljusliknande ljusstråle. Med bättre synfält kan du bättre upptäcka hinder och välja den perfekta körlinjen. Och eftersom du inte behöver anstränga dig för att se terrängen framför dig, blir mörkerkörningen både behagligare och trevligare med de starka lamporna.
Bilen är ett uttryck för vem du är, så visa vilken stil du har med Philips LED-strålkastare. Istället för gult, får du ett klart, vitt och modernt ljus. Smarta bilförare väljer Philips LED-strålkastare för en riktigt snygg look.
1.0
av 5
1
Recension
Rich1971
06/05/2017
United Kingdom
Cant buy it in uk
Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product
Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.