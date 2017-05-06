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  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.
  • Ljusare. Vitare. Starkare.

Utgått

X-tremeUltinon LEDstrålkastarlampa för bil

12901HPX2

1
| (1) Recension
Ljusare. Vitare. Starkare.
Philips X-tremeUltinon LED [~H4] består av förstklassig LUXEON LED med upp till 6 500 Kelvin. Vår patenterade SafeBeam-teknik projicerar upp till 200 % starkare ljus där du behöver det. Byggd med avancerad AirFlux-design för att hålla.&lt;br>
Visa alla fördelar

Starka vita LED-strålkastare för ett förstklassigt utseende

Ljusare. Vitare. Starkare.

  • LED-HL [~H4]

  • 6 500 K

  • Upp till 200 % starkare ljus&lt;br>

  • Avancerat bilsystem

Få upp till 200 % starkare ljus för överlägsen sikt&lt;br>

Få upp till 200 % starkare ljus för överlägsen sikt<br>

Philips X-tremeUltinon LED-strålkastare för bilar har en intensiv klar ljusstråle och förbättrar din sikt med upp till 200 %. När du väl har upplevt den här dagsljuslika effekten kommer du alltid att föredra LED-ljus. Ju mer du ser, desto bättre kan du prestera. Du reagerar snabbare och är säkrare. Låt inte mörkret vinna utan välj Philips och börja köra mörkerkörning med större självförtroende och kontroll.

Upp till 6 500 K för ett klart, vitt ljus&lt;br>

Upp till 6 500 K för ett klart, vitt ljus<br>

Philips X-tremeUltinon LED-strålkastare har en färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin som ger en klar, vit, dagsljusliknande ljusstråle. Med bättre synfält kan du bättre upptäcka hinder och välja den perfekta körlinjen. Och eftersom du inte behöver anstränga dig för att se terrängen framför dig, blir mörkerkörningen både behagligare och trevligare med de starka lamporna.

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

Bilen är ett uttryck för vem du är, så visa vilken stil du har med Philips LED-strålkastare. Istället för gult, får du ett klart, vitt och modernt ljus. Smarta bilförare väljer Philips LED-strålkastare för en riktigt snygg look.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.0

av 5

1

Recension

5
4
3
2

06/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Cant buy it in uk

Cant find a dealer in uk that has or knows anything about this product

Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

Den här recensionen skrevs för X-tremeUltinon LED 12901HPX2 car headlight bulb

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.