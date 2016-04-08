ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Kör med maximal säkerhet och stilfullhet
  • Kör med maximal säkerhet och stilfullhet
  • Kör med maximal säkerhet och stilfullhet
  • Kör med maximal säkerhet och stilfullhet

LED-signallampor och interiörbelysning

12956X2

12956X2

LUM12956X2

1
| (1) Recension
Kör med maximal säkerhet och stilfullhet
Om du installerar LED-lampor i vissa fordon som är utrustade med ett CANBus-kontrollsystem kan instrumentbrädan visa fel. Använd Philips CEA5W-varningsborttagare för att ta bort de här felsignalerna och få smidig prestanda från Philips [~5 W] LED-signallampor.
Visa alla fördelar

LED-varningsborttagning

Kör med maximal säkerhet och stilfullhet

  • Typ av lampa: CANbus 5W

  • 2-pack

  • 12 V, 5 W

LED-varningsborttagning

I vissa fordon som är utrustade med CANbus-kontrollsystem kan användning av LED-lampor orsaka felsignaler på instrumentbrädan. Genom att använda Philips LED-varningsborttagning undviker du dessa felsignaler som orsakas av CANbus-systemet.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

1.0

av 5

1

Recension

5
4
3
2

08/04/2016

España

España

No funciona

Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.

Den här recensionen skrevs för 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Den här recensionen skrevs för 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.