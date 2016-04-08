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12956X2
12956X2
LUM12956X2
Typ av lampa: CANbus 5W
2-pack
12 V, 5 W
I vissa fordon som är utrustade med CANbus-kontrollsystem kan användning av LED-lampor orsaka felsignaler på instrumentbrädan. Genom att använda Philips LED-varningsborttagning undviker du dessa felsignaler som orsakas av CANbus-systemet.
1.0
av 5
1
Recension
lnegrol
08/04/2016
España
No funciona
Lo acabo instalar en un Opel Astra J junto con los led philips de 6000k para la matrícula y me dan fallo en el cuadro de mandos. ¿Hay alguna formula para que funcionen? O simplemente, no funcionan.
Den här recensionen skrevs för 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores
Den här recensionen skrevs för 12956X2 Iluminación LED para señalización e interiores