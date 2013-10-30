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Utgått
Typ av lampa: H7
2-pack
12 V, 55 W
Tack vare en speciell beläggning på lamporna kan du med Philips ColorVision sätta färg på bilbelysningen i enlighet med europeiska regler. Du kan göra åkturen mer personlig samtidigt som bilen avger ett säkert, vitt ljus.
För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive
Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.
3.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
gepa6
30/10/2013
Deutschland
bedingt zu empfehlen
Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer