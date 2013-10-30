ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning
  • Få en ny stil med belysning

Utgått

ColorVisionGrön strålkastarlampa för bil

12972CVPGS2

3
| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten
Få en ny stil med belysning
Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken, så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.
Visa alla fördelar

Sätt lite färg på tillvaron

Få en ny stil med belysning

  • Typ av lampa: H7

  • 2-pack

  • 12 V, 55 W

En ny beläggningsteknik förvandlar ljus till färg

En ny beläggningsteknik förvandlar ljus till färg

Tack vare en speciell beläggning på lamporna kan du med Philips ColorVision sätta färg på bilbelysningen i enlighet med europeiska regler. Du kan göra åkturen mer personlig samtidigt som bilen avger ett säkert, vitt ljus.

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

För att ta reda på vilken Philips ColorVision-lampa som passar din bil kan du gå till www.philips.com/automotive

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Philips ColorVision sätter färg på strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult eller lila och gör din åktur mer personlig.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
4
2
1

30/10/2013

Deutschland

Deutschland

bedingt zu empfehlen

Die Leuchtmittel machen ein angenehmes helles Licht , was auch überzeugt . Aber von dem grünen Schimmer sieht man nur aus einem bestimmten Winkel was . Ich habe mir da echt mehr erhofft . Aber anscheinend spielen die Reflektoren der Fahrzeuge eine sehr große Rolle .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ColorVision 12972CVPGS2 Fahrzeuglampe für grünen Glanz im Scheinwerfer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.