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VisionBättre sikt

12972PRB1

3.8
| (256) Recensioner
Känn dig trygg, kör säkert
Vision strålkastarlampor producerar upp till 30 % bättre sikt jämfört med en standardbillampa och garanterar en utmärkt ljusstråle till ett väldigt fördelaktigt pris med originalutrustningskvalitet för ökad säkerhet och komfort.
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Upp till 30 % bättre sikt jämfört med en standardlampa

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  • Typ av lampa: H7

  • 12 V, 55 W

  • Upp till 30 % bättre sikt

  • Prisvärd

  • Antal lampor: 1

Vision-lampor projicerar längre ljusstrålar än standardlampor

Vision-lampor projicerar längre ljusstrålar än standardlampor

Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt ljusstråle med maximal effekt. Vi producerar ständigt de bästa och effektivaste ljuslösningarna eftersom vi vet att vårt högkvalitativa ljus en dag kan rädda liv

Säkerheten på vägen börjar med att se och att synas

Säkerheten på vägen börjar med att se och att synas

Ljus är en grundläggande del av körupplevelsen och ljus är den första och enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt hjälper till att förhindra olyckor. Philips främjar aktivt säkerhetsskydd för att förhindra olyckor genom att öka den allmänna sikten och belysningen av vägen.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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