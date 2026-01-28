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  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
  • Känn dig trygg, kör säkert
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VisionPlusBättre säkerhet och komfort

12972VPC2

3.8
| (256) Recensioner
Känn dig trygg, kör säkert
Philips VisionPlus strålkastarlampor ger 60 % bättre sikt för att förare ska kunna se längre och få ökad säkerhet och komfort. VisionPlus erbjuder hög prestanda och är riktigt prisvärd, vilket gör den till rätt val för dagens krävande förare.
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Upp till 60 % bättre sikt: snabba reaktioner sparar liv

Känn dig trygg, kör säkert

  • Typ av lampa: H7

  • 12 V, 55 W

  • Upp till 60 % bättre sikt

  • Ultratålig billampa

  • Antal lampor: 2

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Du rekommenderas att byta dem parvis för en symmetrisk ljusprestanda

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips Automotive-erbjudandet inkluderar alla bilspecifika funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus, backljus, dimbakljus, registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak och invändig belysning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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