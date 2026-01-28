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  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil
  • Snygg oemotståndlig stil

WhiteVision ultraVit stilren look

12972WVUB1

3.8
| (256) Recensioner
Snygg oemotståndlig stil
Philips WhiteVision ultra H7, med den senaste beläggningssammansättningen, ger 4 200 Kelvin. Detta är de vitaste godkända halogen-lamporna i vår portfolio och är ett perfekt val om du letar efter en snygg stil.
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De senaste lamporna med vitt ljus för din bil

Snygg oemotståndlig stil

  • Typ av lampa: H7

  • 12 V, 55 W

  • Upp till 60 % bättre sikt

  • Upp till 4 200 K

  • Antal lampor: 1

Skarpt vitt ljus på upp till 4 200 Kelvin¹

Skarpt vitt ljus på upp till 4 200 Kelvin¹

Med upp till 4 200 Kelvin¹ revolutionerar Philips WhiteVision ultra-strålkastarna din bils utseende med ett skarpt vitt ljus. Rätt val för en ljus och snygg körupplevelse!

Halogenuppgraderade strålkastare som ger en mycket snygg stil

Halogenuppgraderade strålkastare som ger en mycket snygg stil

Philips WhiteVision ultra är gjorda för förare som vill ha en uppgradering med en stil och ett utseende som påminner om LED-lampor men som kör ett fordon med halogenteknik. Tack vare den nya och avancerade beläggningen på glaset är WhiteVision ultra-lampor våra vitaste lampor som är godkända att användas i trafiken och ger ett fantastiskt ljus i strålkastarens reflektor.

Snygga och godkända strålkastare som ger en stilren look

Snygga och godkända strålkastare som ger en stilren look

WhiteVision ultra uppgraderade strålkastarlampor är ECE-certifierade för klart vitt ljus på vägen. Förare får en snygg stil och en lampa som är godkänd att användas i trafiken och som följer alla relevanta lagar. Den ger dig fantastisk sikt utan att kompromissa med säkerheten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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