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12972WVUSM
Typ av lampa: H7
12 V, 55 W, W5W-positionslampor medföljer
Upp till 60 % bättre sikt²
Upp till 4 200 K¹
Antal glödlampor: 2 + 2
Med upp till 4 200 Kelvin¹ revolutionerar Philips WhiteVision ultra-strålkastarna din bils utseende med ett skarpt vitt ljus. Rätt val för en ljus och snygg körupplevelse!
Philips WhiteVision ultra är gjorda för förare som vill ha en uppgradering med en stil och ett utseende som påminner om LED-lampor men som kör ett fordon med halogenteknik. Tack vare den nya och avancerade beläggningen på glaset är WhiteVision ultra-lampor våra vitaste lampor som är godkända att användas i trafiken och ger ett fantastiskt ljus i strålkastarens reflektor.
WhiteVision ultra uppgraderade strålkastarlampor är ECE-certifierade för klart vitt ljus på vägen. Förare får en snygg stil och en lampa som är godkänd att användas i trafiken och som följer alla relevanta lagar. Den ger dig fantastisk sikt utan att kompromissa med säkerheten.
3.8
av 5
256
Recensioner
Niclas ljus
28/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Kanon lampa men olaglig på bil
Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil
Hacnes
01/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Kom ut ur mörkret.
Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil
Karl100
28/11/2025
Sverige
Verifierad köpare
Nöjd
Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering
¹ Gäller H4, H7. Ljustemperaturen varierar beroende på teknisk typ.
² Jämfört med lägsta lagstadgade standard. Gäller för strålkastarlampor.