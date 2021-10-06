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18956C2
Perfekta elektriska prestanda
Philips LED-CANbus HB3/HB4 är det perfekta komplementet till LED HB3/HB4- och HIR2-baserade strålkastare. Installeras enkelt och passar perfekt i din bil, vilket minskar risken för problem med varningslampor på instrumentpanelen.
För LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
2-pack
Avancerat bilsystem
Vissa bilmodeller har särskilda utmaningar för LED-uppgraderingslampor. Unika Philips CANbus-adaptrar gör att det fungerar bra vid alla elektriska problem. De löser eventuella problem när det gäller att felmeddelanden på instrumentbrädan eller LED-flimmer.
Tack vare den avancerade designen går CANbus-adaptern enkelt att installera för bra prestanda direkt.
CANbus-adapterns konstruktion tar hänsyn till de krävande förhållandena av daglig användning i motorrummet.
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Recensioner
Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.