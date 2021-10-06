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CANbus LED adapterTillbehör för LED-installation

18956C2

Perfekta elektriska prestanda

Philips LED-CANbus HB3/HB4 är det perfekta komplementet till LED HB3/HB4- och HIR2-baserade strålkastare. Installeras enkelt och passar perfekt i din bil, vilket minskar risken för problem med varningslampor på instrumentpanelen.

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Smidig funktion

Perfekta elektriska prestanda

  • För LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • 2-pack

  • Avancerat bilsystem

Säkerställ prestanda för LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

Vissa bilmodeller har särskilda utmaningar för LED-uppgraderingslampor. Unika Philips CANbus-adaptrar gör att det fungerar bra vid alla elektriska problem. De löser eventuella problem när det gäller att felmeddelanden på instrumentbrädan eller LED-flimmer.

Enkel installation

Tack vare den avancerade designen går CANbus-adaptern enkelt att installera för bra prestanda direkt.

Optimala prestanda i alla förhållanden

CANbus-adapterns konstruktion tar hänsyn till de krävande förhållandena av daglig användning i motorrummet.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.