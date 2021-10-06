Säkerställ prestanda för LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

Vissa bilmodeller har särskilda utmaningar för LED-uppgraderingslampor. Unika Philips CANbus-adaptrar gör att det fungerar bra vid alla elektriska problem. De löser eventuella problem när det gäller att felmeddelanden på instrumentbrädan eller LED-flimmer.