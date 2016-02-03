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Utgått

X-tremeVisionstrålkastarlampa för bil

12972XV+B1

1.9
| (10) Recensioner
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Philips X-tremeVision-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.
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Upp till 130 % starkare ljus

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  • Typ av lampa: H7

  • 1-pack

  • 12 V, 55 W

  • Mer ljus

Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten

Det starka vita ljuset (3 500 K) är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating™-teknik ger ett kraftfullare ljus. Så att du kan njuta av de ljusstarkaste belysningsprestanda och en mycket god

Säker under hela livslängden så att du kan se och synas

Säker under hela livslängden så att du kan se och synas

Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd. Så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.

Exceptionell strålkvalitet och prestanda

Philips X-tremeVision har en kombination av mer ljus och ökad färgtemperatur och kvalificerar sig bland de med bäst prestanda i halogensegmentet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.9

av 5

10

Recensioner

3

03/02/2016

Suomi

Suomi

Hyvä, mutta hintava

Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

18/11/2016

Deutschland

Deutschland

Gute Lichtausbeute

Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe

22/06/2016

Suomi

Suomi

Kestävyys huono

Lamput palaa tosi herkästi, saa vaihtaa yhtenään. Hintaansa nähden huono. Emme osta enää.

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo

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