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Utgått
12972XV+B1
Typ av lampa: H7
1-pack
12 V, 55 W
Mer ljus
Det starka vita ljuset (3 500 K) är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating™-teknik ger ett kraftfullare ljus. Så att du kan njuta av de ljusstarkaste belysningsprestanda och en mycket god
Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd. Så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.
Philips X-tremeVision har en kombination av mer ljus och ökad färgtemperatur och kvalificerar sig bland de med bäst prestanda i halogensegmentet.
1.9
av 5
10
Recensioner
Jami
03/02/2016
Suomi
Hyvä, mutta hintava
Vaihdatin molemmat polttimot Hyundai i40 autoon 11/2014, silloin kyseessä vielä 110% malli ja tällä viikolla paloi ensimmäinen. Kilsoja tuossa välissä ajettuna noin 35tkm joka 60kmh keskinopeudella tarkoittaisi 583h paloaikaa. Tuosta kun vähentää päivänvalo LEDien osuuden saadaan vasta todellinen paloaika, mutta pidän tulosta kyllä hyvänä, kun vertaan edelliseen i30 malliin johon mitä tahansa lamppuja sai vaihtaa 3 x vuodessa. Oletan auton jännitteen tasaisuudella olen suurimman osuuden kestoikään.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Sh4rk
18/11/2016
Deutschland
Gute Lichtausbeute
Ich habe diese Birne in meinem Golf VI sSchon Gehabt. Jetzt fahre ich einene Ford Fieste und habe immernoch die Gleiche birne drinnen seit ca 5 jahren. Ich habe nicht eingesehen das ich die birnen im Golf drinne lassen soll :D.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Marja
22/06/2016
Suomi
Kestävyys huono
Lamput palaa tosi herkästi, saa vaihtaa yhtenään. Hintaansa nähden huono. Emme osta enää.
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+B1 auton ajovalopolttimo