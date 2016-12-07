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Utgått

X-tremeVisionstrålkastarlampa för bil

12972XV+S2

2.8

| (13) Recensioner

Ta prestanda till nästa nivå

Philips X-tremeVision-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.

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Upp till 130 % starkare ljus

Ta prestanda till nästa nivå

  • Typ av lampa: H7

  • 2-pack

  • 12 V, 55 W

  • Mer ljus

Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten

Det starka vita ljuset är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating™-teknik ger ett kraftfullare ljus. Så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.

Säker under hela livslängden så att du kan se och synas

Säker under hela livslängden så att du kan se och synas

Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd. Så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.

Exceptionell strålkvalitet och prestanda

Philips X-tremeVision har en kombination av mer ljus och ökad färgtemperatur och kvalificerar sig bland de med bäst prestanda i halogensegmentet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.8

av 5

13

Recensioner

07/12/2016

Sverige

Sverige

Ljuspunkt i tillvaron

Har länge sökt efter en lampa med bra egenskaper detta var lösningen som gör det tryggt att köra på natten.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil

23/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

OUTSTANDING FOR AN HALOGEN BULB

These bulbs are very brighter than the blue vision but not by far. but the beam is sharper than its previous x-treme vision and award winning ultra blue vision. Will I buy these bulb again????

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

22/11/2016

United Kingdom

United Kingdom

Happy with the product

I bought this bulb as a replacement and no problems.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb

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