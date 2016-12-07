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Utgått
12972XV+S2
Ta prestanda till nästa nivå
Philips X-tremeVision-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.
Typ av lampa: H7
2-pack
12 V, 55 W
Mer ljus
Det starka vita ljuset är betydligt vitare än vanliga strålkastare. Philips patenterade Gradient Coating™-teknik ger ett kraftfullare ljus. Så att du får den ljusstarkaste belysningsprestandan och en mycket god körupplevelse i mörker.
Alla potentiella fel på en reservdel är en risk för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för strålkastare. Varje trasig lampa minskar synligheten och säkerheten för dig och den mötande trafiken. Philips X-tremeVision är optimerad för en lång och tillförlitlig livslängd. Så att du kan se och synas längre än med någon annan lampa med höga prestanda.
Philips X-tremeVision har en kombination av mer ljus och ökad färgtemperatur och kvalificerar sig bland de med bäst prestanda i halogensegmentet.
2.8
av 5
13
Recensioner
HappyV70
07/12/2016
Sverige
Ljuspunkt i tillvaron
Har länge sökt efter en lampa med bra egenskaper detta var lösningen som gör det tryggt att köra på natten.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 strålkastarlampa för bil
Analoge
23/10/2014
United Kingdom
OUTSTANDING FOR AN HALOGEN BULB
These bulbs are very brighter than the blue vision but not by far. but the beam is sharper than its previous x-treme vision and award winning ultra blue vision. Will I buy these bulb again????
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb
arceye
22/11/2016
United Kingdom
Happy with the product
I bought this bulb as a replacement and no problems.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för X-tremeVision 12972XV+S2 car headlight bulb