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  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
  • Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning

Xenon X-tremeVision gen2Xenonlampa till bilstrålkastare

42402XV2S1

3.8
| (256) Recensioner
Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning
Den kraftfulla ljusstrålen ger maximalt med ljus. X-tremeVision gen2 utgör den senaste utvecklingen inom xenon-tekniken. Den enastående ljusprestandan förhöjer körupplevelsen så att du får en tryggare och bekvämare körupplevelse.
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Känn dig trygg och kör säkert med bättre belysning

  • Typ av lampa: D4S

  • 1-pack

  • 42 V, 35 W

Xenon X-tremeVision gen2: för suverän visuell prestanda

Xenon X-tremeVision gen2-lamporna är konstruerade med Philips xenon-teknik för maximal prestanda. De ger en längre ljusstråle och upp till 150 % bättre sikt. X-tremeVision gen2-lamporna hjälper dig att se hinder tidigare, vilket gör att du kan reagera i tid. Med förbättrat perifert mörkerseende har du lättare att se faror på sidan av vägen, t.ex. fotgängare eller kommande korsningar. Genom att belysa varje ojämnhet, kurva och risk på vägen klarar de här är strålkastarlamporna även de mest besvärliga körförhållandena och gör de mest krävande förarna nöjda.

Bättre sikt för säkrare, mer bekväm körning

Belysningen är en grundläggande del av körupplevelsen. Genom att förbättra kvaliteten på belysningen kan du hjälpa till att förhindra olyckor. Xenon X-tremeVision gen2 förbättrar sikten, så att du kan identifiera hinder och vägskyltar tidigare och förbättra din reaktionstid. Strålkastarlampans spektrala sammansättning är anpassad efter ögonens naturliga färgkänslighet. Med 4800 K färgtemperatur avger den här strålkastaren ett ljus som är skonsamt mot ögonen, vilket gör mörkerkörningen säkrare och mer behaglig.

Riktar ljuset mot rätt punkt framför bilen

Det räcker inte att bara ha kraftfulla strålkastarlampor; optisk precision är också viktigt. Xenon X-tremeVision gen2 har den mest exakta böjningen på ljusbågen inom ett område på 150–350 µm. Det innebär att de lyser upp vägen precis där du behöver det, utan att blända mötande bilister.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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